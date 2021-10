Redacción – Santos de Guápiles sonríe tras conseguir un 3-1 para dar fuerte golpe al Forge FC de Canadá en la ida de los cuartos de final de Liga Concacaf.

Los santistas salieron con la motivación ante los norteamericanos, que alinearon en su formación estelar al volante costarricense de 22 años, Joshua Navarro.

A pesar de que los guapileños salieron a full, los canadienses bajaron esas revoluciones rápidamente, gracias a un potente remate frontal de Kyle Bakker, que logró vencer a Kevin «Chaca» Ruiz para poner el 0-1 para el Forge FC.

⚽ Kyle Bekker scores the opener for @ForgeFCHamilton! 1-0 over @ADSantos61 | #SCL21 pic.twitter.com/KfkBFfK0QI

