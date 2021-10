Suárez tiene a La Sele en el quinto lugar de la Octagonal

Redacción – ¿Se despide del Mundial? Es la pregunta que se hacen muchos ticos, luego de que Luis Fernando Suárez expresara su preocupación, debido que considera que se deben trabajar mejor las selecciones menores, con el fin de buscar talento joven.

Suárez convocó de emergencia a Christian Bolaños y Álvaro Saborío para el duelo ante Estados Unidos, gracias a la experiencia de ambos. Pero la mala lectura de juego del cafetero hizo que entraran hasta el minuto 83, donde no pudieron aportar mucho.

Bolaños de 37 años y Saborío de 39 años hizo que la afición se enojara de gran forma, ya que se prefirieron llamar veteranos antes que jóvenes, por lo que eso no ha caído nada bien, ya que La Sele usó ante USA un plantel con 30 años de edad promedio.

Esa situación le ha generado un mar de críticas al cafetero, que reconoce que en la Fedefútbol no solo se hagan labores con la Selección Mayor, ya que de poco sirve hacerlos si no se trabajan las selecciones menores del país, que han decepcionado recientemente.

Es por ello, que el timonel recuerda el caso de Estados Unidos, que no fue a Rusia 2018 para hacer un cambio generacional. Al igual, que Canadá que desde que desde hace varios años trabajando a sus jóvenes, pero no va a un Mundial desde México 1986.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y señala que debe hacerse un plan a largo plazo, con el fin de que en algún momento se vea una evolución en el país.

«Esto es de trabajo constante, la idea es que no solamente se hagan trabajos con gente mayor, sino que también con todos los equipos que están en la Selección Nacional y sus divisiones menores, me parece que es un proceso que ya tiene que hacerse a largo plazo para poder hacer algo que en determinado momento se vea la evolución que de pronto, muestra lo de Estados Unidos esperó y aguantó su tiempo, no clasificó al mundial pasado pero siguieron trabajando bien.

Eso da un resultado positivo ahora. Es el mismo caso de Canadá, que empezó a trabajar hace algún tiempo desde que estaba el español Benito Floro, con el fin de trabajar bien las bases y hoy se le ve un resultado importante, ahora de pronto le queda a uno esa lección para Costa Rica, que hay que trabajar bastante las bases», afirmó Suárez.

Medios de comunicación estadounidenses han hecho eco de la situación de Costa Rica, ya que se vio una selección tica sin idea ni un estilo de juego propio.