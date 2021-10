Ruiz afirma que esos rumores le dan risa

Redacción – ¿Se peleó Bryan Ruiz con Keylor Navas en Estados Unidos? Esa es la pregunta que se hacen muchos ticos tras rumores generados en las redes sociales, por lo que el capitán patrio salió a desmentir estos rumores infundados alrededor de La Sele.

En las redes sociales se esparció el rumor que el Capi de la Tricolor se peleó con Keylor Navas en el medio tiempo, lo cuál supuestamente generó molestia en el grupo.

Pero dichos rumores fueron desmentidos categóricamente con Ruiz, que deja claro que le da risa referirse a ese tipo de situaciones que inventan, con el fin de generar tráfico en las diferentes plataformas digitales.

La relación de Navas y Ruiz es muy estrecha desde hace varios años, lo cuál ha generado que tengan una gran amistad, que les ha ayudado a ser buenos amigos por lo que al ver todo lo se decía sobre ellos, por lo que piden ni inventar más.

Bryan Ruiz habló con Radio Columbia y pide que no especulan con hechos falsos, ya que su relación Navas es muy bueno y nunca se han peleado ni mucho menos.

«De verdad que referirse a esos temas da risa, porque no pasó nada y nunca ha pasado nada, se habla de un pleito de Keylor Navas conmigo, pero nosotros estábamos muertos de risa escuchando lo que decían los medios de comunicación, de verdad no inventen cosas y no especulen en ese tipo de situaciones, porque el camerino está fuerte y está bien.

Keylor y yo somos amigos desde hace muchísimos años, para que nos peleemos tiene que pasar algo demasiado grande y créanme que no ha pasado nada ni cerca de eso, por favor dejen de inventar esas cosas. A Keylor le dije al medio tiempo si no está al 100% y prefiere no arriesgar por una lesión, le dijo que teníamos a Leonel Moreira y Aarón Cruz, a los que decidan poner van estar al 100% «, afirmó Bryan Ruiz a Deportivas Columbia.

La Tricolor volvió al país este 14 de octubre tras la derrota de 2-1 ante Estados Unidos en Columbus, Ohio. Ese resultado dejó a La Sele quinta en la octagonal final.