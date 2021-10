Brumosos sufrieron dos expulsiones ante Guadalupe

Redacción – El entrenador del Cartaginés, Geiner Segura, crítica con todo al arbitraje nacional y dice que se preparará para jugar con 10 hombres los partidos que restan en el presente Campeonato de Apertura 2021.

Segura está muy molesto con los constantes fallos arbitrales contra el cuadro brumoso, que en los últimos tres partidos ha sufrido al menos una expulsión. En el empate de 1-1 ante Guadalupe terminaron con nueve hombres en cancha.

Bismar Acosta y el hondureño Elmer Guity vieron la cartulina roja ante los guadalupanos, lo cuál generó un enorme disgusto en el timonel de 43 años, que también afirma que les han dejado de pitar casi seis penales.

Ante ello, en el conjunto más longevo del país señala que deben acostumbrar a jugar con 10 cada encuentro del torneo, debido que lo están viviendo es muy incómodo.

Por ello, el estratega pide a los encargados de impartir justicia analizar su labor cuando le piten a los brumosos, ya que están incurriendo en errores, que han golpeado a los brumosos, que pese a ello siguen en posiciones de clasificación con 28 puntos.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que se va preparar para jugar siempre con uno menos cada partido, ya que solo así podrán jugar por culpa de los referís.

«El tema de las expulsiones ante Guadalupe se las deben preguntar a la Comisión de Arbitraje, porque acá podemos hablar mucho de los árbitros y todo, pero todos nos equivocamos, ustedes saben que yo soy muy respetuoso con eso.

Lo que si siento es que alrededor del torneo nos han dejado de pitar casi seis penales y bajo esa línea de trabajo que tienen ellos, pues si creo y ya hemos tenido tres partidos con expulsiones, entonces al final del trabajo es de los árbitros y deben analizarlos.

Nosotros tenemos que buscar nuestra manera de trabajar al equipo, escuché que íbamos a tener que preparar al equipo para jugar con 10 hombres y no sé, quien fue que lo dijo lo leí por ahí, yo también en esos principios circunstanciales voy a irme preparando porque la verdad ya son tres juegos son expulsiones, pero no me gusta hablar así, porque siento que no lo hacen con mala intensión, comenten errores como seres humanos y así que ellos tienen que mejorar para que el fútbol tico crezca», afirmó Segura.