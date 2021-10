Sequeira señala que la Juventus y Arsenal no tienen malos jugadores

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, afirma que La Sele no lo tiene que pensar para llamar a los jóvenes ticos que militan en diferentes clubes europeos, esto con el fin de potenciar al combinado patrio.

Elián Quesada en el Arsenal FC de Inglaterra, Joseph Nonge en la Juventus de Italia y Michael Hossli en el FC Zúrich de Suiza, son parte de los jóvenes con raíces costarricenses que se abren paso en el fútbol internacional.

Estos futbolistas sobresalen a su corta edad. Incluso, Hossli se integró a las practicas de la Selección Sub-20. Con Quesada ya se tienen conversaciones avanzadas para que represente al país. Mientras, que con Nonge se ha empezado a conocer más de él.

La Fedefútbol ha estado conversando con la «Juve», con el fin de recavar más información, que le de chance a Nonge de representar al país del «Pura Vida».

Para el timonel de los Toros del Norte estos jugadores deben ser convocados lo más pronto posible a la Selección Mayor, ya que están en un alto nivel en Europa, por lo que eso les da un plus por encima de cualquier otro legionario o jugador del fútbol tico.

Lea también: Fedefútbol revela charlas avanzadas para que Elián Quesada defienda a La Sele

Incluso, el estratega de 42 años señala que se debe copiar lo que hace Estados Unidos, que envía jugadores a grandes clubes europeos para convocarlos a temprana edad, gracias a que saben que tienen pasaporte de la nación norteamericana.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que Costa Rica no se puede dar el lujo de no convocar a estos jugadores, que ilusionan a muchos ticos.

«Si ellos están en el alto nivel es por algo, creo que Costa Rica no lo tiene que pensar para llamarlos, porque hay que ser sinceros, el fútbol de alto nivel está en Europa y si están en grandes equipos es por algo, a veces veo que Estados Unidos dice que de donde sacan tantos jugadores, porque los mandan a buenos equipos, saben que tienen pasaporte americano y los ponen a debutar, yo creo que debemos copiar eso.

Es algo muy personal, si ellos están en la Juventus y Arsenal deben jugar para Costa Rica, creo que eso es simple. Los buenos jugadores juntarlos con buenos, se van a potenciar. Yo no creo que la Juventus tenga un mal jugador o el Arsenal tenga un mal jugador, creo que somos un país que no nos podemos dar ese lujo de no convocarlos», afirmó Douglas Sequeira.

El «esqueleto» es una voz autorizada para hablar del combinado patrio, ya que defendió al más más de 40 veces cuando era futbolista. Además, que fue asistente técnico de Gustavo Matosas y Rónald González en La Sele.