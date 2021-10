Céspedes se ha adueñado de la banda derecha del Monstruo

Redacción – Poco a poco el nombre de Sergio Céspedes ha empezado a retumbar en el saprissismo, que destacan el coraje y talento del lateral derecho de 19 años, que vive agradecido con el Municipal Liberia de la segunda división por haberlo potenciado.

Céspedes tuvo un paso en el 2020 por el conjunto aurinegro con sede en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, donde gozó de gran regularidad y notables presentaciones, que hicieron que ganara el respeto de los fanáticos liberianos.

Durante su etapa por el cuadro pampero fue liderado en su mayoría por dos ex-jugadores de Alajuelense, tal y como lo son Christian Oviedo y Alejandro Izaguirre, que le dieron herramientas al juvenil para que mejorara su rendimiento de gran forma.

Sumado al gran camerino que tuvo a su lado, fue fundamental para que en la segunda se diera a conocer por su velocidad, buen toque y condiciones innatas que llenaron el ojo del Monstruo, donde este Apertura 2020 lo ascendieron al primer equipo.

Con un contrato a largo plazo hasta mayo del 2024, el oriundo de San Isidro de Alajuela se ha esforzado al máximo y pasado 12 de septiembre tuvo su ansiado debut en la primera división. Desde ese duelo, ha convencido a Mauricio Wright con su esfuerzo.

Su característica humildad ha hecho que Céspedes no pierda su norte y por eso en una charla con AMPrensa.com agradeció al Municipal Liberia por todo el aprendizaje y por haberle ayudado a mejorar de gran forma y a pesar de su juventud tener mucha madurez.

«Le debo mucho al Municipal Liberia, que desde el día uno hasta el último día me acogieron muy bien, siento que aprendí muchas cosas. En ese momento estaba Christian Oviedo y Alejandro Izaguirre, siento que logré jugar todo el torneo y la verdad me fue bien, siento que buenísimo para mí y un súper aprendizaje.

Ese paso por Liberia me ayudó a madurar en muchos aspectos que tal vez en ese momento no tenía, el roce con gente de experiencia que jugó en primera división y gente que quiere triunfar, siempre es bueno. Además, me ayudó a potenciarme para hoy estar bien en el Saprissa y estaré sumamente agradecido, donde voy a seguir creciendo conforme vaya acumulando partidos», dijo Sergio Céspedes a AMPrensa.com.

Desde su primer juego, el veloz futbolista ha brillado con su número 38 en la espalda y ya cuatro partidos por torneo nacional. Además, vio acción en los dos juegos de la serie morada ante Santa Lucía Cotzumalguapa en Liga Concacaf.