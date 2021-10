Tricolor se enfrentará ante los Estados Unidos el próximo miércoles

Redacción- El liderazgo y la calidad de la dupla Bryan Ruiz – Celso Borges fue elogiada por el director técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez.

Timonel que reconoció que la experiencia con la que cuentan estos dos futbolistas sigue siendo de gran importancia dentro del funcionamiento de La Sele.

Como quedó reflejado la tarde y noche de ayer domingo en la victoria que obtuvo la Tricolor por marcador de 2-1 en el Estadio Nacional.

Inmueble que vibró con la presencia de 4600 aficionados que se hicieron presentes en las graderías y que celebraron por todo lo alto las dos anotaciones.

Mismas que tuvieron como protagonistas justamente a estos dos históricos futbolistas del combinado patrio.

Debido a que en primer grito de gol lo produjo Ruiz con un cabezazo tras un centro de Borges, mientras que el tanto de la victoria lo efectuó el volante mixto desde el punto de penal.

«Yo siempre lo he dicho, hay jugadores que te dan un plus, y dentro de todas las situaciones, no es solo por la experiencia, si no por las vivencias que ellos tienen y cómo las reflejan dentro de la cancha, creo que lo de ellos dos, independientemente de que puedan estar por 90 minutos o por 45 me parece que eso también se da dentro de lo que es una conformación de equipo».

«El liderazgo, el contagio emocional, me parece que eso es importante, sobre todo para los jugadores que son mucho más jóvenes que estos dos, o sea que sí van a seguir siendo muy importantes para lograr la clasificación», apuntó Suárez en conferencia de prensa.