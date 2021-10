Marie Paz quiso seguir el ejemplo de su mamá emprendedora

Esperan cumplir su sueño en 2022

Redacción – Marie Paz es una adolescente que recién cumplió 15 años y sueña con visitar el mágico castillo de Cenicienta en Disney World, en Orlando. Para cumplirlo, decidió emprender con una venta de pulseras confeccionadas con sus propias manos.

Su mamá, Carolina Loría, indicó a AMPrensa.com que en una de las clases de terapia ocupacional, su hija con parálisis cerebral infantil aprendió a hacer pulseras.

«Un día, ella me dice: ‘mami, ¿por qué no hacemos pulseras para ahorrar para Disney?’ Y yo le dije que hiciéramos. Soy manicurista, entonces se las vendo a mis amigas, a mis clientas, a mi familia. Así iniciamos y mi primo nos hizo una página en Facebook y una excuñada me hizo la de Instagram», indicó Loría.

Loría cree que su hija siguió su ejemplo, pues siempre se ha dedicado a negocios propios, lo que motivó a Marie Paz a también empezar a generar sus ingresos.

Agregó que ella considera que este proyecto «nació del corazón de Dios» y que jamás pensaron tener tanta aceptación. Tienen fieles clientes y también usuarios que se encantan con este proyecto y comparten las hermosas pulseras que hace esta joven.

Actualmente, su página de Instagram llamada Marie’s Dream tiene más de 4.800 seguidores en tan solo cuatro meses de haberse iniciado.

«Todo empezó como un juego. Ahora ella lo disfruta. Nosotros le ayudamos bastante, a ella le encanta y la entretiene un montón. Ella hace las que quiera hacer, no se le obliga a hacer ni una. Mi mamá le ayuda, pero es iniciativa de ella. Lo que no queremos es que ella lo vea como una obligación», explicó Loría.

Adicional a su pasión por la bisutería, a Marie Paz también le gusta usar el celular, ver series y hablar con otras personas, pues es muy sociable. Parte de su tiempo libre lo dedica voluntariamente a su emprendimiento, pero también le gusta desarrollar otras actividades.

La idea es visitar el parque temático de Mickey Mouse en 2022, por lo que esperan que la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica mantenga la fecha de la cita para que obtengan la visa de turista en enero.

Fue su tío quien le dio la idea de ir a Magic Kingdom para sus 15 años, pues la pandemia les impide hacer una fiesta. Marie Paz cumplirá su sueño junto a su mamá, su papá y su abuelita, quien también le ayuda con las pulseras.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Marie’s Dream (@marie.sdream)

Ahora, cuando alguien le paga en dólares, ella demuestra una cara de felicidad y se siente millonaria -según cuenta su madre- con la ilusión de utilizar ese dinero en Disney. Para su cumpleaños, también pidió que le regalaran dólares para su ansiado viaje.

Además, ama cada detalle relacionado con su pequeño negocio. Incluso, su mamá cuenta que le encantan las tarjetas que entregan junto a los pedidos y cada uno de ellos está hecho con amor.

Marie Paz, su mamá y su abuelita complacen a sus clientes con diseños personalizados. Tienen variedad de colores y estilos para ofrecer.

Si usted quiere ayudar a Marie Paz a cumplir su sueño, puede adquirir alguna de sus pulseras a través de sus páginas en redes sociales llamadas «Marie’s Dream» o contactar a Carolina Loría al 7069-0184.