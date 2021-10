Grupo de vigilantes aseguraron que presentarán un recurso de amparo

Piden asignar en plaza a trabajadores con experiencia de cada centro de salud

Redacción – Trabajadores de los departamentos de aseo, vigilancia y transporte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) temen por sus ingresos económicos y empleos debido al sistema de nombramientos de esta institución que, aparentemente, fue modificado.

Uno de los encargados de vigilancia de un hospital público, comentó a AMPrensa.com que considera riesgosa la modalidad de concurso que asignaría plazas y dejaría por fuera a los interinos que llevan más de cinco años laborando para la institución para contratar a personas con menos experiencia.

Destaca que la nota máxima es de 120 puntos y, en algunas ocasiones, la nota puede ser favorecedora para un empleado porque es a criterio del calificador, aunque cuente con menos años de experiencia.

Entonces, les preocupa que no sean nombrados los que tienen más años de laborar en ese puesto específico.

«En el concurso de años anteriores, lo que más cuenta es la experiencia. La Caja ahora lo tiró por puntajes, el que tiene cinco años de trabajar en su puesto, tiene 50, cuatro años son 40 puntos y así sucesivamente. El tope son los 50 puntos. El segundo rubro es la nota con un máximo de 120 puntos sumando ambos rubros. (…) Todos tenemos 115 puntos (él y sus compañeros), la gente que está ganando plazas es de otro lado. Van a venir otros guardas de afuera que tienen la opción de escoger para dónde trabajar», indicó el colaborador de seguridad.

Agregó que, debido a los inconvenientes, decidieron presentar un recuro de amparo de colaboradores de vigilancia, que fue confeccionando por un abogado, en contra de este sistema utilizado.

«Quedar nombrado en propiedad supone el asunto más anhelado y, por lo tanto, este proceso debería ser lo más sencillo y expedito posible; sin embargo, lo dispuesto por las autoridades de la institución se ha convertido en un calvario para quienes sueñan con su plaza en propiedad», indicó el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS).

«Existe la normativa, para concursos interinos, que establece que se debe tomar en cuenta primero a los trabajadores del hospital. Para interinos sí, pero para plazas que son las que realmente importan, toman en cuenta a todos los colaboradores a nivel institucional, y no empezaron primero con los del hospital», agregó el trabajador.

El vocero del grupo de trabajadores de vigilancia explicó que, aparentemente, el sistema otorga un 100 de forma automática si no se presenta una calificación al colaborador, lo que perjudica también a quienes sí fueron evaluados y recibieron una nota menor.

En una resolución de la Sala Constitucional facilitada a AM Prensa, con fecha del 7 de setiembre de 2018, se establece que no se debe «conceder méritos por el simple hecho de haber ocupado cualquier puesto en un lugar determinado, que no tuvo o tiene relación alguna con la experiencia que se requiere para la plaza en concurso. (…) se exige el establecimiento de parámetros objetivos para seleccionar aquellos concursantes con base en la comprobación de su capacidad y dominio».

Este medio de comunicación solicitó una respuesta a la Caja sobre el tema y está a la espera de la respuesta.