“¡Cárcel para J Balvin!”, así lo expresó la columnista colombofrancesa, Florence Thomas luego de ver el videoclip

Redacción- Desde el pasado 7 de septiembre J Balvin se ha visto en vuelto en polémicas por su controversial video musical «Perra», en el cual aparecen dos mujeres afrodescendientes disfrazadas como «perros» amarradas con cadenas al rededor de su cuello y arrastrándose por el país. Luego de miles de criticas en redes sociales, el video fue retirado de Youtube.

El video del cantante colombiano ha generado mucha controversia debido a que las personas lo critican como un contenido en contra de la mujer, racista, sexista, violencia de género, entre otros.

Una de las primeras mujeres que alzaron su voz para que J Balvin quitará el video y la canción de todas las plataformas musicales fue la exministra y actual presidenta de Accenture Colombia, María Fernanda Suárez.

“Denigrante. Irresponsable. Repugnante. ¡Indigna todo! ¿Entiende J Balvin el efecto y las consecuencias de denigrar así a la mujer? Ojalá tenga la valentía e integridad de retirar la canción y el video. Reproduce patrones”, afirmó Suárez

Asimismo, la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez expresó su descontento y junto a la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia Gheidy Gallo Santo, redactaron una carta para manifestar su disgusto y rechazo por la canción y el video musical.

«La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas y machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir… normalizan posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestran como un objeto de propiedad de los hombres”, expresó Ramírez

La famosa columnista colombofrancesa, Florence Thomas afirmó que le costó mucho terminar de ver el videoclip y exige cárcel para J Balvin.

“Tuve mucha dificultad para ver el video de J Balvin hasta el final. No lo pude ver, es decir, yo estaba sofocada y espero que a todas las mujeres colombianas les pase lo mismo. En esa canción, llamada Perra, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos. No, habla en el sentido de ‘zorras, de putas, de perras’. Arrodilla a las mujeres, que además son afrodescendientes, y les pone un bozal, denotando un racismo impresionante. Es muy difícil soportar ese video y no sé si haya lugar a una solución penal, pero creo que no, desafortunadamente. Pero sí debería haber una sanción social, porque yo no había visto un nivel de violencia simbólica así. No es solo una cosa machista, es mucho más que eso, para mí ese tipo merece la cárcel, por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y de respeto. ¡Cárcel para J Balvin!”, afirmó Thomas

Hasta el momento ni el cantante colombiano o su equipo se han pronunciado sobre el video musical retirado.