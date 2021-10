Duarte llegó al país para unirse a la Tricolor

Redacción – El defensor costarricense, Óscar Duarte, no se guardó nada y afirma que él nunca renunciaría a defender a la Selección Nacional, debido que siempre desea que lo llamen a todas las convocatorias del conjunto patrio.

Duarte llegó a Costa Rica este 3 de octubre procedente de España, donde milita con Levante de la primera división, esto con el fin de integrarse a La Sele de cara a los importantes partidos de la octagonal en el presente mes.

En su arribo a suelo tico fue interceptado por la prensa deportiva, que le preguntó por la polémica suscitada por la renuncia de Manfred Ugalde a la Tricolor, luego de que Luis Fernando Suárez lo expusiera y descalificara públicamente.

La decisión del oriundo del cantón de Barva, Heredia, ha sido respaldada por muchos y no compartida con otros, como es el caso de Saborío y ahora Duarte, que afirma que todavía no ha hablado con Ugalde todavía y aunque no comparte su decisión, la respeta.

«En mi caso yo no he hablado con él, cada uno tomará sus decisiones, yo tengo otro pensar, respeto la decisión que él tomó. En lo persona yo nunca renunciaría a la Selección, siempre deseo que me llamen en las convocatorias, porque defender a Costa Rica es lo más importante», afirmó Duarte en su arribo al país.

Mientras, Óscar Duarte arribaba a Costa Rica su club anunció la salida del entrenador Paco López, por lo que cuando regrese al Levante se encontrará con un nuevo timonel en el equipo con sede en la Ciudad de Valencia, España.

El tico viene de jugar 77 minutos en la caída de su los granotas por 1-0 ante el Mallorca en la fecha 8 de la máxima categoría ibérica.