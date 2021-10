La rubia pide que hayan cambios radicales para la «industria» que se encarga de reformar a los «jóvenes problemáticos»

Redacción- El pasado miércoles la socialité e ícono de la moda a inicios del 2000’s, Paris Hilton, solicitó al Congreso de Estados Unidos que aprobaran leyes que protejan a los adolescentes en los internados, campamentos o centros de rehabilitación. Además decidió contar su lamentable historia y todo lo que tuvo pasar durante los años que vivió en un internado.

La hermosa rubia, relató en una rueda de prensa frente al Congreso de Estados Unidos, toda su experiencia. Además, afirmó que a sus 16 años fue enviada a cuatro internados en un período de dos años y su experiencia con cada uno le afecta hasta la fecha.

«Fui estrangulada, abofeteada, y observada mientras me bañaba por empleados hombres, me llamaron de formas vulgares, me forzaron a tomar medicamentos sin tener un diagnóstico, no me dieron educación adecuada, me arrojaron a un cuarto de confinamiento solitario, fui cubierta de rasguños, sangre junto con muchas otras cosas. Asegurarse de que los niños estén seguros de las instituciones abusivas, no es un tema republicano ni demócrata, es un derecho humano básico que requiere atención inmediata» expresó Hilton

Durante la rueda de prensa la socialité estuvo rodeada de legisladores demócratas, y le urge al presidente Biden y al congreso que esta iniciativa se convierta en una ley. Los legisladores que acompañaron a la rubia aprovecharon para anunciar que pronto presentarán en el Congreso una ley para proteger a los adolescentes detenidos en esos centros.

La legisladora demócrata Ro Khanna explicó que la iniciativa dará a los menores la oportunidad de llamar a sus padres por teléfono y garantizarles acceso a agua potable y comidas nutritivas, algo que los miles de jovenes y niños que actualmente se encuentran en estas instalaciones no pueden garantizar.

El objetivo principal de Hilton es evitar que alguien más sufra el dolor que ella experimentó en esos centros, donde afirmó fue abusada verbal y físicamente junto a sus otras compañeras.

La primera vez que Hilton habló sobre los abusos que sufrió en los internados, fue en el año 2020 con su documental «This Is Paris».