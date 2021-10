La pareja lleva más de 9 años de relación

Redacción- ¡Habrá boda! es oficial, luego de más de 9 años de relación, Mike Bahía le pidió a la bella cantante Greeicy que se casara con él con un hermoso video de su relación durante un concierto en el que se presentaba junto a Alejandro Sanz.

Durante el concierto que la artista estaba dando con Sanz en Miami, Estado Unidos. El español se convirtió en el complice de Bahía.

«Un amigo me ha pedido que le prestara este escenario unos minutos para hacer de este uno de los momentos más especiales de tu vida. Quédate aquí y mira la pantalla” dijo Sanz en medio concierto

Segundos después, en la gran pantalla se comenzó a proyectar un hermoso video de su relación donde se podía apreciar algunos momentos que ha vivido la pareja, y en el fondo se escuchaba la voz de Bahia.

“Tengo mucha pena y muchos nervios, y sé que te lo he cantado muchas veces. Pero te lo voy a pedir más clarito: no quiero que te vayas nunca de mi vida, y esta vez lo digo en serio”, expresó Bahia en el video

El video que Greeicy compartió en sus redes sociales, fue el que Bahía proyecto en la gran pantalla

Durante el video, la hermosa colombiana estaba de espaldas al público y no se había percatado de la presencia de su pareja arrodillado detrás suyo, fue hasta que se giró y vio a su -ahora- prometido con un anillo y un álbum de fotos de ella. Luego de la gran sorpresa que se llevó la cantante, Bahía le puso el anillo e inmediatamente se besaron y se dieron un fuerte abrazo.

Minutos antes de la propuesta, Bahía hizo un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, donde le contó a sus seguidores la sorpresa que tenía planeada.

Bahía y Greecy se conocieron hace más de 9 años en un bar en Colombia y desde ahí comenzó a surgir su amor.

“El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, mencionó Greeicy en una entrevista en el año 2019 a ‘Fans En Vivo’ por YouTube.

Actualmente son una de las parejas más queridas de la música latinoamericana. Sus seguidores y seres queridos no han parado de felicitar a los artistas y dejarles comentarios llenos de amor en sus redes sociales.