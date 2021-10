En el año 2016 el joven fue el ganador del Talento Nacional del programa Batalla de Talentos (BTD) de Repretel

Redacción- Sebastián Guillen es el joven que está revolucionando las redes sociales con su música, y además una inspiración para muchos debido al gran esfuerzo que está haciendo para lograr abrir el concierto de Coldplay en Costa Rica. «Abrir el concierto de Coldplay sería un sueño para mi» afirmó Sebas.

El cantante tiene 25 años, es de Costa Rica pero sus dos papás son de nacionalidad colombiana. Actualmente está en la Orquesta Filarmónica de Costa Rica desde hace unos tres años, y el próximo 6 y 7 de noviembre tienen un concierto para darle tributo a la reconocida banda mundial Coldplay.

AM Prensa conversó con Guillen, el cual afirma ser fanático de la banda británica prácticamente desde que nació, la primera canción que escuchó de ellos fue Clocks.

«Escuché esa canción a los 5-6 años y me acuerdo haber sentido algo muy profundo dentro de mi, dije esta música es más que música, algo esta pasando dentro de mi y creo que hay algo muy mágico cuando vos podes relacionar la música con momentos muy nostálgicos y creo que Coldplay tiene esa capacidad», expresó Sebas a AM Prensa

Sería un sueño para Sebas poder abrir el concierto de la banda británica aquí en Costa Rica.

«El sueño ya se está cumpliendo, tener la oportunidad de hacer algo así y poder inspirar a las demás personas a perseguir lo que realmente quieren hacer, independientemente de la finalidad.. Esta oportunidad de compartir lo que uno hace con otra persona es realmente la razón por la cual uno está aquí»

Desde pequeño Sebas siempre ha tenido una pasión hacia lo artístico. Fue hasta el colegio que comenzó a meterse más en el mundo de la música, debido a que empezó a tener más tiempo para poder desarrollar su talento en la parte musical.

«Muchas veces me escapaba de clases y me iba al aula de música y me quedaba horas tocando el piano que tenían, eventualmente comencé a ejercer el habito de tocar y aprender de la música, un poquito más en Youtube»

Guillen nos contó que vivía en la playa y estudió en Herradura, cuando iba a comenzar la universidad se vino a San José e inició con la carrera de arquitectura, pero tiempo después se dio cuenta que eso no era lo que quería y tomó la decisión de iniciar con clases de inglés.

«Cuando ya tuve mi primer brete formal a los 18 años, y ahí fue cuando dije ok yo creo que lo de la música es realmente lo que quiero hacer, entonces empecé cantando en restaurantes, no pedía nada, llegaba con mi guitarra y con mi mamá y les decía: «hey quiero tocar música, ¿me dejan?», ahí fue como más o menos como comencé a dedicarme a esto de manera profesional»

En el año 2016 Sebas fue el ganador de Talento Nacional del programa Batalla de Talentos (BTD) de Repretel, desde ahí su carrera musical fue para arriba. Empezó a recibir un poco más de exposición en redes sociales, principalmente en Facebook y ahí inició subiendo covers de música popular de artistas que admiraba como Sheeran y Bieber.

«Inicié con las transmisiones en vivo en Facebook y eso fue lo que me dio la oportunidad de conectar con audiencias más grandes, esa parte como humana de poder conectar con las personas de forma real , me dio ese empuje para seguir pulseándola»

Fue a través de las redes sociales que ejerció su carrera musical. El tico, comenzó a componer canciones tiempo después de haber sido ganador del programa BDT, actualmente ha sacado 6 canciones originales y un álbum navideño de covers de Jazz.

«Cuando le hice un tributo a Ed Sheraan porque venía a Costa Rica, me contacté con los de Jazz Café e hicimos dos fechas con llenazos, y ahí es donde yo dije quiero empezar a hacer mi música»

Sebas espera poder inspirar a todos los jóvenes y personas que lo siguen para que nunca se rindan y luchen siempre por sus sueños, además quiere proyectar un bien hacia las futuras generaciones.