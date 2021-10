Redacción – Aunque para muchos es un desconocido, el tico Joshua Navarro destaca con luz propia en la Liga Premier de Canadá, donde este 30 de octubre se destapó con un doblete en el triunfo por 4-1 del Hamilton Forge FC ante HFX Wanderers FC.

Navarro forma parte de la legión de ticos en el extranjero, gracias a la oportunidad que le dio Pérez Zeledón de salir a préstamo en junio pasado, el mismo es válido hasta diciembre por lo que busca convencer al Forge FC con su calidad.

A sus 22 años, Navarro está aprovechando al máximo el chance en este club norteamericano, que es el rey de la nación de la hoja de maple, gracias su gran plantel.

GOAL 🔨@ForgeFCHamilton open the scoring early vs. @HFXWanderersFC as Joshua Navarro gets on the end of a nice bit of passing interplay before applying the finish #CanPL 🇨🇦 | 📺 TELUS ch. 980 | 🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/onGXowIaiD

— OneSoccer (@onesoccer) October 30, 2021