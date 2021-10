Redacción – Tres pases de Rónald Matarrita y tres goles del FC Cincinnati; tico saca pecho con su magnifico nivel en la MLS con sus notables condiciones en la cancha.

Matarrita se robó el show en la amarga derrota de 3-4 del Cincinnati ante el Chicago Fire, que aprovechó las falencias del club donde milita el ex-manudo y Allan Cruz, que disputó 77 minutos con una nota aceptable.

Para el lateral izquierdo de 27 años, este encuentro fue brillante, ya que fue elegido como jugador del partido del lado de su club y se ganó los aplausos de los fanáticos, que hasta gritaron su nombre en las gradas del TQL Stadium.

Luciano Acosta al minuto 28, Brandon Vázquez al 36 y Tyler Blakett al 91, fueron los autores de los goles del Cincinnati, de los cuáles en todos tuvo injerencia Matarrita.

Eso sí, la MLS solo le contabilizó como asistencia directa la segunda anotación obra del argentino Vázquez. En las restantes, el nacional dio cátedra de su buen toque con brillantes pases, que depararon anotaciones de sus compañeros.

Rónald Matarrita dejó saber su alegría en su perfil de twitter, donde dejó saber su alegría por esa brillante actuación que tuvo en la jornada 30 de la MLS.

3 pases / 3 goles ⚽️🚀 e intentando mejorar cada día! Fans de FCC Gracias por su apoyo! @fccincinnati

3 key passes / 3 goals and trying to be better every day! @fccincinnati fans thanks for your support! pic.twitter.com/laTON0AVKs

— Ronald Matarrita (@MatarritaRonald) October 21, 2021