Técnico guatemalteco llegó a los Guerreros del Sur en sustitución de Paulo César Wanchope

Redacción- El director técnico del Municipal de Pérez Zeledón, Amarini Villatoro, reveló una regla que ha impuesto en el camerino para mantener la concentración de los jugadores al máximo.

Se trata de que los futbolistas no puedan utilizar sus respectivos celulares durante una hora y media antes de que sea el inicio de los encuentros.

Técnica que aplica y que la hizo pública ayer domingo, luego de que su equipo consiguió una apretada victoria por marcador de 0-1 de visita ante Guadalupe FC.

Resultado que les permite recortar distancias en la parte baja de la clasificación, puesto que se encuentran como coleros de la tabla con 12 unidades.

Cifra que se encuentra tres unidades por debajo del equipo de Jicaral, aunque antes de que iniciara la jornada 16 la distancia era de seis puntos.

Pero la victoria pasada por agua que consiguieron los generaleños combinada con la derrota que tuvo Jicaral por 0-4 contra AD San Carlos generó que la distancia se recortara.

«Trato de que antes del inicio del juego nosotros no dejamos al jugador tener el celular una hora y media antes del partido para mantener la concentración, no sabíamos hasta el inicio del juego el resultado de San Carlos, porque ellos también tuvieron un atraso por la lluvia en el partido de hoy, entonces estábamos concentrados en ganar hoy, porque también Guadalupe en los últimos juegos no había sumado entonces podíamos acercarnos a ellos».

«Nos enfocamos en quedar a cuatro puntos de Guadalupe, independientemente todos los rivales tiene partidos complicados y me preocupé más por sumar nosotros, por recuperar esos tres puntos que dejamos ir contra Herediano en casa», reveló Villatoro.