Timonel espera un Clásico sin polémica mañana sábado en el Morera Soto

Redacción- El director técnico del Saprissa, Mauricio Wright, considera que su equipo intenta colaborar con los árbitros en cada partido y no hacerlos incidir en errores.

Postura que cree es beneficiosa para los réferis nacionales, quienes constantemente están en el ojo de la crítica por sus actuaciones en cada jornada.

Situación que el timonel del Monstruo considera que podría cambiar si todos los clubes dejaran los reclamos de lado y también que eviten fingir faltas.

Aunque deja en claro que estas actitudes aún así no eliminarían por completo los errores que los árbitros puedan cometer.

Debido a que recuerda que al fin y al cabo se trata de seres humanos, por lo que están expuestos a fallar en cualquier momento.

«El árbitro lo que tiene que hacer es hacer valer el reglamento, nada más, si él hace valer el reglamento y toma buenas decisiones yo creo que va a hacer las cosas bastante bien».

«A veces pasa que el cuarto árbitro les maneja mucho el juego y ustedes lo han visto, entonces le quitan un poco de autoridad a lo que está haciendo el central, por algunos lapsos, entendemos que ellos como nosotros que somos humanos y somos del fallo, eso lo entendemos y lo comprendemos, pero nosotros también debemos colaborar».

«Tratar de no fingir faltas, tratar de jugar un poco más con lealtad hacia la pelota y así los podemos ayudar también al arbitraje, yo creo que Saprissa ha sido bastante generoso dentro de ese aspecto dentro de la cancha, donde hemos tratado de no ser un equipo de mucho reclamo, de no gritar cuando nos hacen una falta».

«Todos somos parte del juego, para que el arbitraje mejore nosotros tenemos que ayudarlos en buena medida hasta donde nosotros tenemos alcance y después los árbitros poner el reglamento a funcionar para ambos lados».