Wright le mandó un mensaje al timonel patrio

Redacción – El entrenador del Monstruo, Mauricio Wright, pide a Luis Fernando Suárez que no le convoque jugadores que no va utilizar en los próximos partidos de La Sele en el mes de noviembre por la Octagonal de la Concacaf.

La nueva Comisión Técnica de la Fedefútbol hizo la solicitud a la Unafut de que se disputen el tramo final de la fase regular sin seleccionados, esto con el fin de darle más espacio al estratega de La Sele para alistar duelos ante Canadá y Honduras.

Wright no está de acuerdo jugar las fechas 20, 21 y 22 sin los llamados a la Tricolor, debido que a pesar de que es pro selección considera que sus jugadores han tenido poco protagonismo, con excepción de Ricardo Blanco.

Para el timonel del campeón nacional es absurdo que le convoquen futbolistas, los cuáles van a tener pocos minutos como Jimmy Marín y Kendall Waston. Incluso, el caso de Aarón Cruz que ha cumplido el rol de tercer arquero en el cuadro patrio.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y le pide a Suárez que no le llame jugadores que no vayan a tener minutos, ya que así Saprissa se debilita sin ellos.

«Jugué muchísimos años en la Selección Nacional y entiendo las necesidades que tenemos ahora, pero muchos de los jugadores de Saprissa han tenido poca participación en La Sele, yo preferiría que valoraran, que si no van a ocupar a nuestros jugadores que nos den la oportunidad de que jueguen con el equipo y que después se integren, porque realmente han sido pocos los jugadores que han tenido participación.

Ricardo Blanco es el que más ha jugado, Jimmy Marín y Kendall Waston algunos minutos, Aarón Cruz no ha tenido participación, esto es fútbol y es así, pero lo que si por lo menos para lo que Saprissa está trabajando en este momento, convocan gente y no van utilizar, no van a contar con ellos de una forma como uno desearía, porque eso es una decisión del seleccionador y es respetable.

Pero si tenemos una competencia internacional o partidos importantes, yo preferiría ver la posibilidad que nos dejen los jugadores, que agarren más ritmo y puedan llegar con más minutos dentro la Selección Nacional, también aportarles en el momento que se les requiera», afirmó Mauricio Wright.

El Consejo Director de la Unafut podría tomar una decisión o de ser necesario, reunir a los presidentes y representantes de clubes para analizar el tema.