Wright considera crítica de Bolaños como positiva

Redacción – El entrenador del Monstruo, Mauricio Wright, respalda crítica de Christian Bolaños a la Tricolor y pide a los ticos tener en La Sele para ir al Mundial de Catar 2022, a pesar del amargo momento que se vive en la Octagonal de Concacaf.

Bolaños ha estado en boca de los aficionados en los últimos días, luego de sus cuestionamientos a la selección, debido que se dejó decir que el cuadro patrio estaba manoseado por directivos y personas que realmente no quieren al país.

Incluso, el tres veces mundialista señaló que la Fedefútbol se manejaba como una pulpería, por lo que no es de sorprenderse que la Tricolor no esté jugando «ni a casita» dentro de la cancha. Además, señaló que a los jóvenes le ha costado dar el paso al frente.

Todos esos factores que cuestionó Bolaños son muy bien vistos por Wright, que deja claro que interpreta lo dicho por el volante de 37 años como un crítica positiva, con el fin de buscar una mejora en pro del buen desarrollo del combinado patrio.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y señala que los jugadores deben dar un plus en La Sele, ya que deben dar el 1000% en beneficio del país y así clasificar a Catar.

«Con el tema de Christian Bolaños, creo que todas las personas tienen su posición y forma de ver las cosas, pero yo interpreto mucho lo que dijo Christian como una crítica positiva para tratar de buscar el mejoramiento de la Selección Nacional, para tratar que todos los jugadores den su máximo para la Selección Nacional, es el orgullo más grande que puede tener un jugador de fútbol, que es vestir la camiseta de La Sele.

Entiendo el mensaje de Christian, muchas veces y en ocasiones no lo sabemos entender y no lo explicamos bien, por ahí quedan algunas dudas, pero siento en la selección debemos de dar más e indudablemente debemos dar más, esto es un tema que es así y es una realidad, va ser la única forma en que Costa Rica pueda ir a un nuevo mundial, es que el jugador multiplique su esfuerzo, concentración y su deseo para poder lograr los objetivos.

No queda de otra forma, todos tenemos una forma de ver las cosas, pero lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ver como podemos ayudar a la selección a mejorar de cara a lo que viene. Todo el país en general debe ser muy solidario y unido para sacar esto adelante. Críticas que no te generan más que cosas negativas no funcionan, no son buenas en este momento, así que invito a todo el país que tengamos nuestra fe puesta en la selección y que los jugadores den el 1000% para llevar al país a otro mundial», dijo Wright.

Para el referente del Monstruo, no es justo que convoquen jugadores por solo convocarlos, ya que tampoco es válido que vean la selección como un equipo de barrio.