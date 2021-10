Arias respalda con todo decisión de Ugalde

Redacción – El actual gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, aplaude decisión de Manfred Ugalde de renunciar a La Sele mientras este Luis Fernando Suárez como entrenador y espera ver al joven delantero triunfando en Europa.

Arias asegura que conoce a Ugalde desde que estaba niño, por lo que entiende a la perfección la determinación del atacante formado en Saprissa, que optó por la dimisión a la Tricolor, luego de que Suárez lo expusiera y descalificara públicamente.

Esa decisión del oriundo del cantón de Barva, Heredia, ha sido respaldada por muchos, uno de ellos es Arias que aconseja a Ugalde, al que le pide pensar en él y su familia, debido que cuando un futbolista está mal ningún aficionado se va acordar.

Dicha situación la vivió en carne propia Yosimar, que por causa de lesiones y malas decisiones pasó ratos difíciles, por lo que no desea que Manfred pase por eso, por lo que le pide mantener su decisión de no volver más a La Sele con Suárez presente.

Yosimar Arias se mostró muy feliz por el primer gol de Manfred Ugalde en el FC Twente este pasado 1 de octubre, por lo espera que le vaya muy bien en Europa.

«Yo sé que a muchos no les gusta, pero me parece muy bien el pensar de Manfred Ugalde y que haga lo que está haciendo, ¿Por qué? cuando uno se retira y usted está mal, nadie piensa en usted, yo tuve momento duros y nadie pensó en mi persona, pero es normal.

Manfred que piense en él y su familia, sé que defender a la Selección Nacional es lo mejor y conozco al muchacho, pero estar en un lugar donde las cosas no están bien como La Sele, venir y dejar ir la oportunidad en el club no es bueno.

Por ejemplo, ya anotó su primer gol y creo que hay algo mal, pero me parece que no es él. Está muy joven y por un lado no se ve bien, pero por el otro yo lo comprendo y apoyo, veo que si tomó bien la decisión que ya metió su primer gol con el FC Twente, sinceramente le deseo lo mejor a Manfred Ugalde», afirmó Yosimar Arias a Teletica Radio.

En la presente campaña de la Eredivisie de los Países Bajos, Ugalde contabiliza 216 minutos en 8 partidos, donde ya celebró su primera anotación.