Redacción-El cáncer de pulmón se mantiene como la tercera causa de incidencia y como la primera causa de mortalidad por cáncer en América Latina y el Caribe, registrando 97.601 casos y 86.627 fallecimientos, respectivamente, en 2020.

Existen diversas causantes de la enfermedad y aunque, por lo general, se asocia con el fumado, en Latinoamérica, un 36% de personas que padecen este tumor nunca tocaron un cigarrillo.

Además, mundialmente, se registra que un 15% de los hombres y un 53% de las mujeres de la totalidad de los pacientes con cáncer de pulmón no son fumadores.

“El cáncer de pulmón puede desarrollarse en personas con factores de riesgo, edades adultas, historial familiar de la enfermedad y fumadores, así como en personas que no presentan ninguna de estas características. Existe un estigma y desinformación sobre las causas de la enfermedad por lo que muchas personas no fumadoras, no sospechan que sus síntomas se puedan deber a este padecimiento”, comentó Yendry Rojas, gerente médica de Cáncer de pulmón de Roche Centroamérica

La causa principal del cáncer de pulmón en los no fumadores es la exposición al gas radón doméstico (gas radioactivo de origen natural y tiene tendencia a concentrarse en los interiores de los edificios como viviendas, escuelas y lugares de trabajo).

También otros factores externos como la contaminación del aire en el medio ambiente, el lugar de trabajo y el hogar (ejemplo: humo de madera para cocinar, sustancias químicas, entre otros.), la presencia de arsénico en el agua y ser fumador pasivo (aumenta el riesgo en 20%)

El cáncer de pulmón también puede ser causado por la exposición a gases de combustión o de sustancias químicas, haberse sometido a radioterapia, causas genéticas, tener antecedentes familiares de este tipo de cáncer y genomas raciales.

“Mi hermano murió de enfisema pulmonar y una prima murió de cáncer de pulmón, por lo que, en una cita en el médico, solicité un chequeo completo de los pulmones. Con el resultado el doctor me envío unos exámenes de emergencia. Me refirieron a una oncóloga, me internaron y me hicieron una biopsia. Veintiséis días después, me dijeron que mis pulmones tenían muchas pelotitas y dos tumores grandes malignos. Nunca fumé, pero si cocinábamos con leña en la casa y tengo el historial familiar”, comentó Ana Isabel paciente de la enfermedad desde el 2006.

Los primeros síntomas del cáncer de pulmón suelen no ser específicos o aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad.

Las personas deben prestar atención si se encuentran con una tos persistente (50% a 75% de pacientes presentan este síntoma), falta de aliento (25% de pacientes presentan este síntoma), dolor al respirar (20% de pacientes presentan este síntoma), pérdida de apetito, pérdida de peso, tos con flema o señales de sangre (25% a 50% de pacientes presentan este síntoma).

Aproximadamente el 75% de los pacientes son diagnosticados en una etapa muy avanzada o metastásica de la enfermedad, reduciendo drásticamente sus posibilidades de supervivencia a 5 años a un 5% . Según cifras mundiales, el 59% de las personas con la enfermedad en una etapa temprana o localizada del tumor, tienen la posibilidad de sobrevivir 5 años o más.