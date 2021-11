Aarón Salazar afirma que los jóvenes están listos para dar la cara por el país

Defensor es uno de los puntos más altos en el Team

Redacción – El defensor del Herediano, Aarón Salazar, es uno de los jóvenes con más proyección dem fútbol nacional y afirma que la nueva generación ya está lista para sacar la cara por el país.

Salazar ha trabajado arduamente en el microciclo previo a la convocatoria final de Luis Fernando Suárez para los cruciales duelos ante Canadá de visita y Honduras en el Estadio Nacional.

A sus 22 años, Salazar reconoce que vive un gran momento en el Team, por lo que en caso de estar en la lista final, promete darlo todo la Selección Nacional.

En el presente Apertura 2021, Aarón registra 1212 minutos en 14 partidos. Además, suma un gol que reflejan su buen rendimiento en el líder del certamen nacional. Pese a ese rendimiento, el zaguero va a La Sele pero no figura.

En la posición que se desempeña Salazar, los titulares son Óscar Duarte y Francisco Calvo, que están en un gran nivel en el cuadro patrio. Pese a ello, el joven cree que los jugadores que quedan fuera son los que potencian a los titulares.

Para este joven formado en el Team, estar en la Tricolor es algo motivante, ya que cuándo no ha estado es porque le ha hecho falta algo, oor lo que ha trabajado con todo para poder en estos duelos venideros.

Aarón Salazar alza la voz por los jóvenes y afirma que es tiempo de que saquen la cara en La Sele siendo más protagonistas.

«Ahorita en lo personal estoy pasando un buen momento y me parece que el profesor tomará sus decisiones, obviamente si no he estado en las convocatorias anteriores es porque algo me ha faltado y en cada convocatoria que no estoy me toca trabajar el doble para estar en la siguiente.

Es una bonita responsabilidad que nos están poniendo a los jóvenes, creo que ya nos toca dar la cara por el país, ir siendo protagonistas y poco a poco lo vamos ir haciendo, poco a poco vamos entendiendo la idea de Luis Fernando Suárez y vamos ir tomando ese rol que nos toca ahora. Todavía grandes oportunidades de ir al Mundial y estamos en la pelea también», afirmó Aarón Salazar.

Luis Fernando Suárez dará a conocer la lista de convocados para enfrentar a Canadá y Honduras este próximo sábado a las 11:30 de la mañana