Podrían tener nuevamente acción mañana martes ante Honduras

Redacción- La personalidad mostrada por Jewison Bennett y Aarón Suárez con la camiseta de la Tricolor terminó por llenarle el ojo a Luis Fernando Suárez.

Puesto que el timonel colombiano elogió el rendimiento de estos dos juveniles tras debutar en eliminatoria mundialista el pasado viernes.

Esto durante la visita que realizó la Tricolor a Canadá por la sétima fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, encuentro que terminó con marcador de 1-0.

Resultado que tiene a La Sele en cuidados intensivos en sus aspiraciones por clasificar al mundial que se efectuara el próximo año en Catar.

Debido a que el representativo tico contabiliza solo seis unidades de 21 posibles hasta el momento, combinación de números que apenas le alcanzan para ocupar el quinto puesto en la clasificación.

No obstante, Suárez destaca como un aspecto positivo lo mostrado por estos dos juveniles ya con la camiseta de la selección mayor.

«Yo percibo que en eso chicos como Aarón y como el mismo Jewison son tan jóvenes y me parece que no les pesa la camiseta, creo que por el contrario me parece que han hecho cosas bien interesantes en eso del carácter, en eso de la personalidad, eso es lo que a veces uno piensa o el temor que tiene uno ante un chico que va a jugar su primer partido es básicamente en cómo ellos emocionalmente respondan».

«Creo que ese primer paso que dieron Jewison Bennett y Aarón Suárez me parece que es importante para lo que ellos le puedan dar a la selección de aquí a un futuro porque me parece que dar ese primer paso con tanta exigencia y hacerlo de buena manera me parece que es una buena noticia para el país», declaró el estratega sudamericano.