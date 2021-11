Pese a que las ex-novias de Lautner eran famosas, su actual prometida no era muy conocida en redes sociales hasta que inició su relación con el actor

Redacción- No solo Kristen Stewart se casa, pues uno de los lobos más famosos de la gran pantalla ya se comprometió, ¡así es! El actor que le dio vida al personaje de Jacob Black en Crepúsculo, Taylor Lautner, le propuso matrimonio a su actual novia Taylor Dome.

El actor de 29 años, le propuso matrimonio a su novia de más de 3 años, el pasado 11 de noviembre. El pelinegro compartió una hermosas palabras sobre su prometida a su más de 7 de millones seguidores en Instagram.

«No puedo esperar a pasar una eternidad contigo @taydome Me amas incondicionalmente. No aguantas mi 💩.. Me tranquilizas cuando estoy ansioso. Me haces reír demasiado. Haces que cada día que pase contigo sea tan especial. Y lo más importante, me haces una mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has traído a mi vida. Te amare por siempre» expresó

De igual forma, Dome compartió con sus seguidores que no podía esperar pasar una eternidad con Lautner.

Pese a que las ex-novias de Lautner eran famosas, su actual prometida no era muy conocida en redes sociales hasta que inició su relación con el actor.

Desde hace meses, la pareja vive en una hermosa casa frente al mar. Por el momento, ni el actor ni su novia han dado más detalles sobre su futura boda.