El actor dio vida al personaje de «Tito»

Redacción- El actor español Martín Bello, quien dio vida al personaje de «Tito», en la exitosa serie de Netflix «Luis Miguel, la serie», inicia demandas con Diego Boneta y la plataforma.

El actor, inició este proceso legar debido a que, asegura que fue Diego Boneta quien lo lastimó al filmar una escena de acción en la primera temporada de la serie.

Bello, interpreta al tío de Luis Miguel en la bio-serie del cantante, y dice, que fue en la escena donde Luis Miguel le exigía a su tío a punto de golpes que le dijese que había pasado con su madre, el español, dice que esa escena lo dejó totalmente herido.

«Me agarraron y me empezaron a proponer la escena donde me golpeaba, se comenzó a calentar un poco la escena según cada toma y cada vez fue a más, más agresivo, y llegó un momento en que el que creo que me estaba agrediendo directamente, no se estaba interpretando.. La escena se repitió unas 9 o 10 veces, yo empece a ver como enrojecía y se formaban moretones» Dijo Bello en una entrevista exclusiva con el medio Ventaneando

El actor, contó al medio Ventaneando, que inmediatamente comenzó a ver los moretones, fue a decirles lo que había pasado y al parecer nadie de producción le dio mayor importancia, fue hasta que el médico de rodaje lo vio y le dijo que tenía que ir al hospital. El español tuvo que ir a terapia para recuperarse, casi llega a perder la movilidad del brazo.

Bello, reclama como ninguna persona de producción y del equipo, se quiso hacer cargo de los gastos médicos e incluso decidieron sacar a su personaje de la historia.

En el programa matutino Sale el Sol, el abogado del actor dio detalles de las acciones legales.

“Por el lado de la parte civil vamos al inicio de la demanda contra la productora, contra Netflix y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar, no estaba esa escena» explicó el abogado

Por otro lado, también detalló sobre la demanda hacia Diego Boneta.

“Es un delito que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear una pena de prisión efectiva. Cuando el juez dictamine, podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas”, señaló el abogado ‘

Hasta el momento, el actor que interpretó a Luis Miguel, no se ha pronunciado sobre el tema.