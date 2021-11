Hace casi 20 años, Spider-Man fue la película más taquillera en el cine, sin embargo, hubo una brecha salarial entre los actores

Redacción- Hace casi 20 años, Spider-Man fue la película más taquillera en el cine, sin embargo, hubo una brecha salarial entre los actores. La hermosa actriz que encarnó a «Mary Jane», Kirtsen Dunst, anunció que pese que a Tobey Maguire y ella salían en el póster y eran protagonistas, el actor ganaba muchísimo más que ella.

Dunst saltó a la fama con «Spider-Man» en el año 2002, en esos tiempos se convirtió en una de las actrices más queridas de Hollywood, sin embargo, algo que al parecer siempre le va a disgustar a la actriz, es la diferencia salarial que había entre ella y Maguire.

En una entrevista que tuvo Kirsten Dunst con el medio «The Independent», la oji-azul dijo que la disparidad salarial entre ella y el del arácnido era extrema. Ambos actores participaron en la trilogía completa y Dunst a destacado que ella también apareció en la portada de Spider-Man 2.

“La disparidad salarial entre Tobey y yo era muy extrema. Ni siquiera pensé en reclamar nada. Supongo que creí que estaba bien, porque Tobey era quien interpretaba al Hombre araña. ¿Pero sabes quién estaba en la portada del segundo póster de Spider-Man?. Él y yo”, dijo la actriz a «The Independent»

En estos momentos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, están pendientes de si Tobey Maguire aparecerá en la tercera entrega de Spider-Man: No way Home, y aunque Tom Holland a reiterado en múltiples ocasiones que ni Andrew Garfield y Tobey Maguire participarán en este filme, los fans no pierden las esperanzas, e incluso mencionana que hasta Dunst podría aparecer.