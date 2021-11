Redacción- El alcalde del cantón Central de Cartago, Mario Redondo, salió a defenderse ante las acusaciones que afronta por parte de la Fiscalía General de la República.

Todo como parte de la investigación del llamado «Caso Diamante» en el que se terminaron deteniendo un total de seis alcaldes.

Mismos acusados de favorecer a la empresa MECO en el proceso de contratación para llevar a cabo la construcción de obra pública en sus respectivos cantones.

Denuncia a la que Redondo dice ser inocente y afirma que todo puede ser revisado en documentación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Situación que también afirma podría desmentir de otras maneras pero que por recomendaciones técnicas lo va a estar haciendo en otro momento.

El también exdiputado aprovechó para agradecerle a las personas que le han demostrado apoyo de distintas formas en medio de la investigación que sigue en curso.

Además, deja en claro que se encuentra atravesando el momento más difícil en su larga trayectoria dentro de la función pública.

«Reafirmar que soy inocente de la causa de que se me investiga, puedo asegurar al 100% que NUNCA he ayudado a MECO, ni a empresa alguna, a ganar ningún proceso de contratación, nunca, nunca negocie nada para esos efectos, nada. Todo ello puede ser verificado en los documentos que constan en SICOP, mismos que publicamos desde junio pasado en la página web de la Municipalidad para que todo el mundo los pueda revisar. Yo no intervine en la elaboración de las especificaciones técnicas de ese, ni de ningún cartel licitatorio, las cuales se realizaron antes de que yo ingresara en la Municipalidad, yo no intervine en los informes técnicos que valoraron las ofertas o recomendaron su aprobación, yo no presioné nunca a nadie para que se aprobará, ni participé en su aprobación, todo estuvo siempre en órganos técnicos o en los que por ley les corresponde resolver, pero basta revisar con detalle el proceso, para confirmar que no estuvo en mis manos ninguna recomendación, ni decisión al respecto. Desearía explicar muchas cosas más, pero por recomendación técnica lo estaré haciendo en otro momento, no es este el medio u oportunidad para hacerlo», apuntó Redondo en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Facebook.