Jara es lateral derecho en Municipal Liberia

Redacción – El lateral derecho del Municipal Liberia, Andrés Jara, relata el enorme peso de llevar un gran apellido del fútbol tico, que hace que tenga como objetivo trascender de gran forma y así tratar de superar lo hecho por sus familiares.

Andrés es hijo de Geovanny Jara y sobrino de Claudio Jara, quiénes son muy recordados en el fútbol nacional por sus exitosas carreras por el Club Sport Herediano y en la Selección Nacional, ya que ambos fueron mundialistas en Italia 1990.

Además, Claudio ganó dos títulos como florense y es el segundo goleador en la historia del Team con un total de 99 goles, solamente superado por Yendrick Ruiz. Mientras, que Geovanny ganó un cetro nacional como rojiamarillo y sumó más de 150 duelos.

Para el actual jugador del conjunto guanacasteco es un peso llevar este apellido, ya que la gente siempre le pregunta si es familia de estos grandes exjugadores que dejaron su huella en el equipo que nació grande y en el balompié costarricense en general.

A sus 23 años, Andrés se desempeña como lateral derecho del cuadro liberiano, que sueña con ascender pronto a la máxima categoría desde su caída a Liga de Ascenso en junio del 2018. En el club pampero goza de regularidad y de un muy buen nivel.

Incluso, ser dirigido por Minor Díaz es un gran honor para este futbolista que debutó en el Herediano en diciembre del 2017. Su deseo es volver a la división de honor y hacerlo con Liberia, club que le abrió las puertas desde hace tres torneos.

Andrés Jara conversó con AMPrensa.com y contó el gran peso que conlleva ser familia de dos recordados ex-jugadores del fútbol tico, que dejaron su huella con su carrera.

«La verdad llevar el apellido Jara si pesa en el fútbol nacional, no solo porque la gente piense que es familia mía, si no que digamos que como objetivo y como meta debo dar más que ellos, yo como jugador quisiera ser más que mi papá Geovanny y mi tío Claudio en el algún momento.

Normalmente me recuerdan por mi tío que en ocasiones lo confunden con mi abuelo (risas). Mi tío era goleador y mi papá la gente lo reconoce por la clase de jugador que era, tal vez digan que era rudo, pero tenía lo que no se ve ahora que es amor por el equipo, muchas veces en Herediano no pagaban y ellos jugaban por amor a la institución. Incluso, yo vi llorar a mi papá cuando lo despidieron, eso es parte del amor que tenían mi papá y mi tío que siempre me ha ayudado», afirmó Andrés Jara a AMPrensa.com.

Casos como el apellido Jara se repiten en otros del fútbol costarricense como el López, Centeno, González, McDonald y entre otros más, que son familias futboleras.