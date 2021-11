Lezcano pide que le den méritos al Comunicaciones

Redacción – El delantero costarricense, Andrés Lezcano, reveló que muchos liguistas le han agradecido por haber contribuido con un gol para que Comunicaciones eliminara al Deportivo Saprissa en los cuartos de final de Liga Concacaf.

Lezcano fue fundamental en la hazaña de los cremas, que aprovecharon las falencias del Monstruo para ganar 2-1 la vuelta y así avanzar con global de 5-5, gracias a los goles que hicieron como visitantes, lo cuál ha causado un terremoto entre el saprissismo.

Para el atacante tico de 31 años esta clasificación demuestra que las distancias ya no son tan grandes como antes, por lo que no es casualidad que Saprissa y Alajuelense hayan fracasado en el torneo regional ante clubes chapines.

La anotación conseguida ante Saprissa es muy especial para Lezcano, que con un certero cabezazo venció a Aarón Cruz al minuto 13 del primer tiempo y así encaminar al popular equipo guatemalteco, que agravó aún más la crisis que vive el fútbol tico.

Su pasado por Alajuelense en la temporada 2014/15 no pasó desapercibido por muchos manudos, que aprovecharon las redes sociales para elogiar al delantero nacional, que no oculta que le causó gracia ver esas publicaciones de páginas alusivas al León.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y afirma que la anotación conseguida le causó mucha alegría, lo que generó que tanto amigos morados y manudos lo felicitaran.

«Mucha alegría, porque estaba todo el foco de Costa Rica o la mayoría encima del partido Comunicaciones vs Saprissa, porque sabemos que Saprissa y Alajuelense son los que más manejan afición, entonces los liguistas, morados y mi familia iba estar viendo, entonces creen que uno desapareció y creen que uno está en una liga que no es competitiva, obviamente no oculto que no tiene el nivel de la tica.

Las distancias ya no son tan grandes como antes. Mi familia estuvo pendiente más que todo en estos dos partidos, porque sabían que me estaba viendo todo el país, de donde orgullosamente soy. Mis amigos me pedían celebraciones y solo una pude hacer, siempre es una alegría, obviamente colaborar en goles y nos deben dar un poco de mérito.

Tengo amigos saprissistas que me han dicho que se alegran por el gol y por la clasificación, que la merecíamos. Pero también debo reconocer, que muchos liguistas me han agradecido por dejar fuera al Saprissa. Las fotos de La Liga si me causan gracia, anoche me mandaron como cuatro o cinco de páginas liguistas que me decían buenas noches y yo celebrando un gol», contó Andrés Lezcano a AMPrensa.com.

Con su número 7 en la espalda, el costarricense se ha convertido en punto alto del Comunicaciones, que tras eliminar al Monstruo es claro favorito para salir campeón de Liga Concacaf, donde por primera vez no ha un semifinalista tico.