Catalina conoció a Alonso en el 2018

Redacción – El gerente deportivo del Monstruo, Ángel Luis Catalina, afirma que Iñaki Alonso no llegó a liderar al Saprissa por ser su amigo, debido que nunca han lo han sido y su arribo se da por su gran currículo en el fútbol español.

Catalina señala que solamente le había visto la cara en dos ocasiones al timonel español de 54 años. La vez que lo conoció fue en el 2018 en las afueras del Estadio de Mendizorroza del Alavés, club al cuál Alonso dirigía a nivel de su equipo «B».

Ese vínculo se dio por un amigo del actual gerente morado, que en aquel momento representaba al Valladolid, que enfrentaba por liga española al Alavés, por lo que ahí fue donde tuvo el honor de conversar un rato de fútbol con el estratega ibérico.

Desde esa ocasión perdieron contacto por completo y fue hasta la semana pasada que se volvieron a ver las caras vía videollamada para negociar su ligamen. Eso sí, el Alonso reconoció que que tiene las mejores referencias del gerente tibaseño de 46 años.

Esto se da, debido a gran cantidad de rumores generados a por un sector del saprissismo, que denuncia una supuesta creación de un club de amigos de Catalina, ya que el español Sergio Gila es jefe de scouting del Monstruo, que tampoco es cercano al directivo.

Lea también: Jewison Bennette revela que su familia sabe del interés de club inglés por sus servicios

Ángel Catalina aclaró en conferencia de prensa, que él no se va rodear de amigos en el Deportivo Saprissa, ya que lo que hace es llevar los mejores profesionales al club.

«Uno como gente de fútbol, la trayectoria de Iñaki en España la conoce todo el mundo y evidentemente uno está obligado a conocer todos los entrenadores, yo no he trabajado nunca con Iñaki y como bien dice, esta semana lo he visto más veces que anteriormente.

Un amigo que yo tengo nos presentó y había un partido, yo iba a muchos compromisos y ahí estaba Iñaki, me lo presentaron y fue el segundo año que estaba en primera con el Valladolid, luego la videollamada que tuvimos, quiero aclarar que yo el fútbol lo entiendo bien.

Esto no va de amigos, esto va de un trabajo y una profesión, que uno se tiene que rodar de profesionales que uno cree que están mejor capacitados para desarrollar la labor, yo tengo muchos amigos en el fútbol porque tengo muchos años en esto, pero la obligación de uno no es rodearse de amigos, si no que es rodearse de los mejores profesionales posibles y de la gente que más pueda aportar a la institución», afirmó Ángel Catalina.

Unafut reveló que Iñaki Alonso ya tiene todo listo para dirigir al Saprissa, que recibirá en La Cueva a Sporting FC el sábado 20 de noviembre a las 8:00 pm. Dicho duelo marcará el regreso de los saprissistas a las gradas.