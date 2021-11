Gerson es el segundo máximo goleador florense

Redacción – Apunta de goles en el Club Sport Herediano, Gerson Torres tiene fascinado a los fanáticos del Team y por eso tiene en mente seguir siendo en la Selección Nacional, por lo que se pone como meta continuar destacando como florense.

Torres se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Jeaustin Campos, que es el responsable de haber potenciado de gran manera al volante de 24 años.

Desde la llegada del timonel de 50 años al equipo que nació grande, Gerson ha vuelto a sonreír, gracias a la confianza dada por Campos, que tuvo una conversación con el futbolista, con el fin de hacerle ver que creaba muchas ocasiones pero no anotaba.

Dicha charla hizo que el mediocampista se potenciara y por eso se puso como meta ser más efectivo frente al área rival, por lo que no es casualidad que sume dos partidos al hilo festejando, que ya lo tienen como el segundo máximo artillero florense con 5 goles.

Es por eso, que se mentaliza en ganar el título con el Team este Apertura 2021, que es el certamen del centenario florense. Eso le ha ayudado a enfocarse por estar nuevamente en La Sele, donde se vistió de héroe en el triunfo de 2-1 ante Honduras.

Gerson Torres suma 1475 minutos en 20 partidos y reveló a FUTV que está enfocado en brillar en el equipo que nació grande, con el fin de seguir en la Tricolor.

«La verdad que Jeaustin Campos me lo había dicho, que creaba muchas ocasiones pero me faltaba llegar más el área y meter más goles, gracias a Dios se me están dando. Desde el primer día que llegó, el técnico habló conmigo y me dijo que creaba, ahí poco a poco me lo propuse y por dicha se me están dando los goles.

La Selección Nacional siempre tiene que estar en mente de un jugador, ahorita estoy enfocado en el Herediano en el campeonato, pero si uno hace las cosas bien acá obviamente lo van a llamar en selección», afirmó Gerson Torres a FUTV.

La gran labor del número 28 rojiamarillo ha sido fundamental y por eso no es casualidad que este viviendo un momento fabuloso con el Herediano.