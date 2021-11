Afirmó que, cuando esté “súper pegado”, que no lo llamen

Redacción- Esta semana, Teletón dio la lista de artistas que iban a participar en uno de los eventos más importantes del país el próximo 3 y 4 de diciembre, y al parecer «El Cabro Más Macabro» no le gustó para nada la idea de que no lo hayan invitado a cantar.

El tico expresó su disgusto en redes sociales, y afirmo que ni el año pasado ni este lo invitaron, pero que cuando esté «superpegado» que no lo llamarán.

«No me llamaron para Teletón este año, ni el año pasado tampoco, en realidad. Yo no sé qué les pasa..Solo espero que después, cuando esté superpegado, superpegado, no me llamen, que se les olvide también llamarme, oyó”, expresó Ganoza

Al finalizar, el cantante y bailarín les mandó buenas vibras a todos.

El Cabro, compartió en sus historias de Instagram como alguien que «era su amiga en Facebook», le comentó que cuando va a entender que él no sirve de cantante. A lo que Ganoza respondió: «Eliminada.. Chao… Mira la gente que tengo en mi Facebook.. que putas hace siendo mi amiga».

Pese al montón de críticas que recibe el tico, él siempre asegura que va a triunfar en el mundo de la música, y que no le importan los comentarios de los demás.

El pasado mes de octubre, Ganoza estrenó y promovió su sencillo «poca ropa». Actualmente vive en Estados Unidos y afirmas que tiene muchos proyectos en el futuro, además, también baila en algunos centros nocturnos.