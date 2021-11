Campbell no baja la cabeza tras derrota en Edmonton

Redacción – El delantero de la Tricolor, Joel Campbell, afirma que tienen que ganarle a la Selección de Honduras sí o sí, con el fin de seguir el camino hacia Catar 2022.

Campbell jugó los 90 minutos en la derrota de 0-1 ante Canadá, que aprovechó un grave error de Leonel Moreira para anotar por intermedio de Jonathan David al minuto 57.

Esa anotación fue suficiente para dejar en coma a Costa Rica, que se quedó en el quinto lugar del certamen con 6 puntos en 7 partidos disputados en una accidentada Octagonal de Concacaf, que ha visto una desastrosa versión tica.

Es por ello, pese a la caída el atacante patrio de 29 años afirma que deben pasar la página y concentrarse en vencer cueste lo que cueste a la Selección de Honduras.

«Lastimosamente no se nos dio, hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando, todavía queda mucho por recorrer, todavía estamos a tiempo y es difícil. Era muy complicado y de visita, en un clima que no estamos acostumbrados, pero es parte del fútbol, hay que pasar la página, tenemos que ganarle sí o sí para seguir el camino a Catar 2022. Estamos en casa y tenemos que ganar, es un partido importante, hay tiempo y hay que seguir, no se puede agachar la cabeza porque hay muchos puntos en juego», afirmó Joel Campbell a Teletica Deportes.

Costa Rica recibirá a Honduras el próximo martes 16 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio Nacional. Los catrachos perdieron 2-3 en San Pedro Sula ante Panamá.