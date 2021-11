Maniobra debe hacerse con cuidado y en tanto no estén pasando o vayan a pasar peatones o ciclistas.

Redacción- Los conductores pueden utilizar los semáforos cuando están en rojo como un Alto, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, según la Ley de Tránsito.

Según la Policía de Tránsito, ahora que hay más vehículos circulando después de las 10 de la noche se ha notado más cómo algunos conductores, al llegar a un semáforo en rojo, esperan a que se ponga en verde, cuando pueden seguir si, tras detenerse, observan que

la maniobra es segura.

“Son elementos básicos de la Ley de Tránsito. Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, al llegar a un cruce semaforizado, con la luz en rojo, si no vienen o no están pasando otros vehículos transversalmente, ni peatones ni ciclistas, una vez hecho el Alto total, se puede continuar directo, a la izquierda o a la derecha”, detalló Alberto Barquero Espinoza, Sub director de la Policía de Tránsito.

Asimismo, las 24 horas del día, un conductor, al llegar a un cruce con regulación vía semáforo, puede girar a la derecha con la luz en rojo, en tanto no exista una señal que lo prohíba y no estén o vayan a pasar peatones, ciclistas u otros vehículos.

“Tenemos quejas frecuentes sobre los congestionamientos viales, pero algunos de ellos los propician los propios conductores, que utilizan mal una rotonda, que se quedan parqueados en un cruce, impidiendo el avance transversal de otros automotores, el estacionamiento indebido y quienes no giran, por desconocimiento o temor, a la derecha con el semáforo en rojo”, reprochó el funcionario.