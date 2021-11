Ramírez se unió a jugadores del Monstruo que han elogiado al español

Redacción – El atacante del Monstruo, David Ramírez, cataloga de importante poder aprender de un director técnico como el español, Iñaki Alonso, que ha llegado con una metodología europea que ha maravillado al plantel morado.

Tal parece que en el camerino morado ahora todo es amor y felicidad desde el arribo del entrenador europeo, ya que Ramírez se sumó Guzmán y Christian Bolaños como los jugadores del plantel del Saprissa que están fascinado con el ibérico.

Para el ariete de 28 años, en el poco tiempo que llevan al mando de Alonso han ganado muchas cosas, gracias a que es una persona muy capacitada y con una forma de trabajar que le ha hecho bien al Monstruo, ya que suma dos goleadas al hilo.

La era de Iñaki inició con goleada de 5-1 ante Sporting FC y luego ante San Carlos sacaron la tarea con un marcador de 3-0, lo cuál tiene feliz al saprissismo, que en las redes sociales espera que los morados mantengan el buen nivel.

David Ramírez dejó saber su alegría por estar al mando del español, que lo ha hecho sentirse bien y cataloga de importante ser dirigido por el europeo de 54 años.

«Yo en lo personal me he sentido bastante bien y el grupo lo ha notado, hemos trabajado a consciencia y creo que es importante aprender de un técnico como él, lo que venga a sumar y ayudar a crecer al equipo va ser siempre bienvenido, nosotros con todas las ganas de aprender. Mientras Saprissa gane yo voy a estar contento, voy a celebrar por igual cada vez me toque anotar lo celebro con todos los aficionados, porque me considero parte de ellos, mientras se gane que meta el gol quién sea», afirmó Ramírez.

En lo que va del Apertura 2021, Ramírez contabiliza un total de 2 goles a lo largo de 924 minutos en 10 partidos disputados en el certamen.