Solórzano es el goleador de Liberia

Redacción – Tal vez a usted se le haga conocido Bryan Solórzano, actual delantero de Municipal Liberia con pasado por diferentes equipos de primera y segunda división, que vive al máximo sus dos pasiones, como lo es festejar goles y realizar cortes de pelo.

A sus 33 años, Solórzano es punto alto del equipo de la Ciudad Blanca, que ya está clasificado a las semifinales de la categoría de plata donde enfrentarán a Puntarenas FC.

Para la serie ante los porteños, el atacante aurinegro será fundamental, debido que es el máximo goleador liberiano con un total de cuatro goles, todos desde el punto de penal. Además, es uno de los jugadores más talentosos, por eso porta la camiseta número 10.

Su rol dentro del plantel liderado por Minor Díaz va más allá, ya que con su experiencia en San Carlos, Jicaral, La U – Universitarios, Carmelita y otros clubes más, es uno de los líderes del conjunto guanacasteco, donde es muy querido y respetado.

Esos factores en el deporte los divide con otra pasión, tal y como lo es cortar pelo, labor que aprendió hace varios años atrás y explota al máximo en sus ratos libres, debido que cuando no está con los tacos puestos se le puede ver cambiando el look de muchos.

Es tan bueno su trabajo como peluquero, que es el encargado de cortarle el cabello a casi todos los futbolistas del Municipal Liberia, los cuáles tienen diferentes estilos y han puesto a prueba al originario del cantón de Palmares, que ha salido avante de gran forma.

Bryan Solórzano conversó con AMPrensa.com y dio a conocer como divide su tiempo como futbolista y barbero, que son sus dos pasiones, las cuáles hace con dedicación.

«Esta pasión por cortar pelo es desde hace varios años, siempre me llamó la atención, me he tratado de preparar muy bien, le corto el pelo a casi todos en el club, no hay exigentes pero si tienen diferentes estilos algunos, pero siento que he salido bien por ahí. El compañero de los cortes más extraños es Andrés Jara, pero siento que he salido bien con él (risas) y espero que cuando me retire poder seguir cortando pelo.

En el plano deportivo soy uno de los jugadores de experiencia, por lo que quiero trascender con el Municipal Liberia y poder ascender pronto, pero en mi caso to tengo tres años con Liberia y siempre he sentido identificado con el pueblo», afirmó Bryan Solórzano a AMPrensa.com.

Cabe recordar, que Bryan es hermano de Berny y Brandon Solórzano, que también son futbolistas. El primero es volante de Carmelita y el otro es portero de Cofutpa Palmares, ambos clubes en Liga de Ascenso.

Luis Solórzano es el padre de los tres futbolistas, que ven a su papá como el principal entrenador que han tenido, ya que también fue jugador de fútbol. Sin dudas, que el deporte rey es parte del ADN de esta familia radicada en el pueblo para hacer amigos.