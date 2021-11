Redacción – El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, habría conseguido ayuda para vacunarse de forma adelantada contra el Covid-19 y el mismo beneficio para sus familiares, según revela el expediente judicial del Caso Diamante.

En una conversación telefónica, publicada por nacion.com, se evidencia que Córdoba tuvo conversaciones con una persona para acceder a su vacuna.

LEA TAMBIÉN: Rolando Araya habría recibido para la campaña $20 mil del empresario en caso Diamante

Aquí la conversación publicada por La Nación:

Alfredo Córdoba (AC): – Tía ¿cómo le va?

Femenina (F): – Bien, ¿y usted don Alfredo? Buenos días.

AC: – Esas inyecciones que no tengan problemas de que el pasado yo influí en algo, ah.

F: – Ah no, no, no, de hecho por eso es que yo le dije que llegaran en carro y que nada más digan que se vienen a vacunar y ya B (una mujer) los está esperando, nada más que no digan nada.

AC: – ¿Qué pregunten por B?

F: – Ajá, con B. Bueno nada más que su hermana diga que quiere saludar a B y B las está esperando.

AC: – Ah yo le dije que preguntara por B.

F: – Sí, sí, sí.

AC: – ¿A qué hora llega?

F: – Esteee a las, bueno, yo les puse que a las diez ¿verdad?

AC: – Sí sí.

F: – Sí, es que B, porque M también me pidió el favor y D, entonces puse dos a las nueve, dos a las diez y dos a las once. Entonces que su mamá llega a las nueve y pregunten por B que la quieren saludar, yo ahorita llamo a su hermana y le digo.

AC: – ¿Por qué, no hay problema ni nada?

F: – No, no, no, no, porque igual ellas están. Bueno su mamá es adulta mayor, entonces la podemos meter por ahí, porque al final recuerde que a usted nosotros lo metimos que era de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entonces tampoco debió haber ningún problema.

AC: – Sí, que no quede influencia, que no digan mañana que alcalde influyó en nada.

F: – No, no, no, no. Diay, yo fui la que le dije a usted más bien, usted no me dijo nada.

AC: – Bueno.

F: – Yo ahora llamó a su mamá para explicarle.

AC: – Llámela y le explica, ¿está bien?

F: – Está bien, ok.

AMPrensa.com consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre lo sucedido, e indicaron que verificaron que su vacunación fue regular debido a que Córdoba es el presidente del Comité Municipal de Emergencias. Además, tampoco se detectaron irregularidades en la vacunación de sus familiares.