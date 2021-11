Jiménez no confía en la vacuna contra el coronavirus

Redacción – Tal vez a usted no se le haga conocido pero Roulan Jiménez, doctor de profesión y es aspirante a ser presidente de la República, cree que el PAC no puede obligar a los ticos a ponerse una vacuna experimental como el virus Covid-19.

Jiménez es uno de los 26 candidatos a la silla presidencial para el período 2022/26, gracias a que representa al Movimiento Social Demócrata Costarricense.

Este ex-presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sueña con tomar las riendas del país y por eso aprovechó su participación en el debate organizado por el Colegio de Ciencias Económicas para criticar al actual gobierno de Carlos Alvarado.

Para Jiménez el manejo que el gobierno de Alvarado le ha dado a la pandemia no ha sido el adecuado, ya que se han dado restricciones que han violado la libertad de movimiento y los derechos humanos de los costarricenses.

Por eso cataloga de totalitario, inepto, corrupto e ineficiente al gobierno, que ha dado el aval para que las personas viajen en buses congestionados, pero prohíbe que los conductores viajen libremente en sus autos, lo cuál no tiene sentido para el doctor.

Lea también: Renuncia Jerry Alfaro a Noticias Repretel

Roulan Jiménez no se guardó nada y criticó con todo a las autoridades, a quiénes acusa de obligar a las personas a una vacuna experimental contra el coronavirus.

«El mundo evoluciona y se generan cambios, pero hay cambios que son radicales e ingresó la pandemia con un nuevo virus desconocido para los riesgos que concebía, se ha estado manejando de una manera inadecuada, iniciamos con restricciones, violaciones completas a la libertad de movimiento y derechos humanos en ese caso.

Considero que no debe ser así, si nosotros estudiamos la historia natural de la enfermedad siempre se ha aislado a la persona enferma y nunca se ha aislado a la persona sana, es la primera vez en la historia que se hace eso, todavía se realiza de una manera muy dudosa, porque permite la circulación en autobuses que van congestionados, pero no te permite circular en un automóvil donde vas solo, eso no tiene sentido.

Hay que conservar lo que siempre hemos tenido, que es distancia, lavado de manos y el cubrebocas habrá que mantenerlo, pero también valorando ciertas circunstancias. Eso solamente en un gobierno totalitarista, corrupto, inepto e ineficiente, como el que tenemos ahora. No voy a decir más, porque se me sube todo. Las restricciones deben desaparecer no es la forma de manejar esto.

No podemos obligar al uso de una vacuna a un individuo y sobretodo a una vacuna que no es vacuna, es un medicamento experimental aprobado en momentos de emergencia en una situación dada, donde no se sabía cuáles son las consecuencias futuras», afirmó Roulan Jiménez.