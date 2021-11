Redacción – ¡El mejor del mundo! Lionel Messi agranda su leyenda al obtener su séptimo Balón de Oro, el cuál consiguió gracias haber arrasado en las votaciones.

A sus 34 años, Messi no se cansa de ganar y obtuvo un nuevo Balón de Oro para sus vitrinas, que relucen con la gran cantidad de galardones que ha ganado.

«La Pulga» obtuvo su primer trofeo al mejor del planeta en el año 2009 y desde ahí, se dio el lujo de ganarlo en los años 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y la edición 2021 volvió a consagrarse como el mejor del mundo.

A pesar de que no ganó ningún título con el FC Barcelona, el ahora jugador del PSG logró llevarse el galardón tras ganar la Copa América 2021, donde brilló por todo lo alto y guió a su país a un nuevo título tras más de 25 años de espera.

En dicha Copa América, Messi fue el máximo goleador y con su talento llevó a la Albiceleste a tocar la gloria continental tras ganar su trofeo número 16 de Conmebol, por lo que fue este cetro que ayudó al argentino a volver al trono.

