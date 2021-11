Poulain dio a luz con siete meses de embarazo

Dias atrás se reportó que Poulin fue hospitalizada de emergencia

Redacción- El hermano de la reconocida youtuber mexicana Yuya, Sergio Catrejón conocido como Fichi, había publicado hace una semana en su cuenta oficial de Instagram que su pareja Paola Poulain había sido hospitalizada de emergencia y el pasado domingo Poulin anunció el fallecimiento de sus hijos recién nacidos.

Según contó Fichi, Poulain fue hospitalizada debido a una fuerte infección en los riñones mientras estaba en el séptimo mes de su embarazo y en ese momento, Fichi anunció que sus bebes estaban graves.

«Hola, Pao está en terapia intensiva, está estable pero tiene un infección fuerte, le tuvieron que hacer cesaría de emergencia, los bebesitos están en terapia intensiva, están graves. Por más qie intente no pude aparecer en este video. Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aun no me dejan pasar, solo me dieron informes» escribió Fichi en sus historias de Instagram

Luego de varios días sin noticias de la pareja o el estado de los bebés, el domingo, se despidieron de sus bebés con un desgarrador mensaje.

«Dicen que al destino le gusta jugar, a prometer aquello que no puede dar. Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos he inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebes. DEP Los Amaremos eternamente» escribieron una publicación en el Instagram oficial de Paola