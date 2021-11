En julio del presente año, Debi Nova también estuvo en las conocidas pantallas neoyorquinas

Redacción- ¡Un orgullo nacional! La joven cantante Fátima Pinto, deslumbró en las famosas pantallas de Times Square en Nueva York. «Un día vas a decir: A Fátima Pinto la escucho desde el 2021» decía en la pantalla gigante junto a una foto de la bella tica.

La cantante, no tardó en expresar su agradecimiento y amor en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

«COSTA RICA LO ESTAMOS LOGRANDO ESTAMOS EN F$&@!#% TIMES SQUARE.. Gracias, gracias, gracias a @spotify @spotifymexico y @maykolsanchez por haberme elegido como parte del programa RADAR» escribió Pinto

Asimismo, la tica contó en sus historias de su cuenta de Instagram que este era uno de sus más grandes sueños cuando era pequeña.

«Voy a tratar de no llorar, no se por donde empezar, me acuerdo de pequeñita pues estar parada en Times Square, y ver todas las pantallas y estar tan asombrada de la cuidad que nunca duerme, ver a mis artistas favoritos, a mis peliculas favoritas, todas estas celebridades y yo desde pequeña, mi sueño siempre ha sido ser cantante, ser artista y obviamente el sueño era estar en una de esas pantallas, pero jamás me imaginé y bueno aquí estamos el día de hoy que me iba a ver en una y más de este tamaño de este calibre» dijo Pinto

El pasado mes de octubre, la tica lanzó su sencillo “Algo más”, y fue la primera canción que sacó desde que firmó contrato con la compañía Virgin Music de México.

En julio del presente año, la también cantante tica, Debi Nova brilló en Times Square en una campaña de Spotify por la igualdad en la música.