Costa Rica fue la sede de esta competencia

Redacción- La bella modelo, Jackeline Segura popularmente conocida como «La Ponky», participó en el Campeonato San José internacional de Fisicoculturismo y Fitness 2021.

La exparticipante de Combate quedó de sexto lugar en la Categoría Bikini hasta 1.60. La Ponky, contó en sus redes sociales, que siempre soñó con verse así, asimismo, que se siente sumamente orgullosa de ella mimsa y que este sueño no termina.

De igual forma, dio unas palabras de agradecimiento a su coach, el cual, también es su novio.

«No es solo una medalla, no es solo un sexto lugar, representa sudor, lágrimas, deseo, superación, nunca antes hubiera pensado que me iba a subir a una tarima por un concurso fitness por que escuche el tantas veces, “no vas a poder” “estás loca” y bueno solo queda decir que el límite esta en la mente y uno puede llegar hasta donde uno quiera, cualquier lugar que me hayan dado quedo muy satisfecha, gracias infinitas a mi coach, mi amor que me apoya en absolutamente cualquier tontería que se me pase por la cabeza @andrey.hndz, a @rafa_herrera_7 que también fue parte de esto con sus entrenamientos duros de pierna y abdomen y por supuesto mi familia que que haría yo sin ellas, las amo» expresó La Ponky

La competencia tuvo lugar en el Barceló San José Palacio.