Cuatro distintos jugadores morados consiguieron gol anoche ante Sporting FC

Redacción- El técnico español Iñaki Alonso ha llegado al banquillo del Saprissa con una meta específica, hacer que el plantel morado sea muy generoso.

Lo que quedó totalmente en claro la noche de ayer sábado tras la victoria que obtuvieron los tibaseños por marcador de 5-1.

Goleada con la que debutó el estratega ibérico en medio de la fiesta que representó el regreso de los aficionados a los estadios por campeonato nacional.

Pero el triunfo sin complicaciones que tuvo el Monstruo no es lo único que deja feliz a Alonso, puesto que reconoce lo generoso que ha sido su equipo en términos generales.

Tanto entre los jugadores para ayudarse mutuamente a lo largo del partido, como con los seguidores que llegaron a disfrutar del partido de su equipo tras una larga ausencia.

«Ser un equipo generoso, que es lo que yo he pedido en esta situación, todos tenemos que ser generosos, el entrenador el primero y los jugadores en su situación delicada pues tienen que ser generosos con sus compañeros, con el equipo, con la afición y yo creo que jugador por jugador todos los que han salido y todos los que no han entrado en la convocatoria que eran muchos han sido muy generosos y han puesto el equipo por delante a su propio ego, su propia individualidad y yo creo que eso es lo que más me ha llenado y me ha gustado», expresó Alonso en conferencia de prensa.