Bennette es la gran joya del equipo que nació grande

Redacción – En el Club Sport Herediano priorizan bienestar de Jewison Bennette y no lo venderán a cualquier equipo, debido que no quieren perjudicar su porvenir deportivo.

A sus 17 años, Bennette pasó de ser un desconocido a estar en los primeros planos de fútbol nacional, gracias a su calidad y talento, que lo han colocado como pieza clave del Team y de la Selección Nacional, donde no ha desentonado ni mucho menos.

Incluso, su boom mediático en el fútbol tico se dio por Luis Fernando Suárez, que ha sido su padrino deportivo, ya que fue quién le dio reflectores al juvenil del club florense.

El presidente del Herediano, Juan Carlos Retana, es consciente de la calidad de Jewison, por quién han consultado al equipo rojiamarillo, que confirma que diferentes clubes han hecho preguntas por el volante nacido en el 2004.

Hace unas semanas, la directiva del Team que hace de agente del joven, tuvo contactos con el Norwich City de la Premier League inglesa. Además, de otros clubes europeos que estarían siguiendo muy de cerca al mediocampista.

Juan Carlos Retana habló con Teletica Radio y dejó claro que velarán por el bienestar de Jewison, con el fin de no perjudicar su crecimiento deportivo en su carrera deportiva.

«Hay interés, hay preguntas y todavía no hay nada en concreto, en cuánto al valor de la ficha creo que este no es el momento para discutirlo, depende mucho de la oferta y demanda, pero también depende mucho del bienestar del muchacho, no queremos deshacernos de él por un ingreso, poniendo en riesgo su porvenir y es el hijo de una persona que queremos mucho en el Herediano, ha tenido un gran crecimiento y me parece que lo mejor es esperar, vamos por partes.

La venta de jugadores es parte de nuestro flujo de caja, pero así como ha descollado Jewison, están descollando también Orlando Galo y Gerson Torres, el mismo Yeltsin Tejeda, hay otros más y es parte del proyecto. Cuando haya algo en serio y real se puede hablar de ligas y equipos», afirmó Juan Carlos Retana.

Aunque todos los reflectores están en Bennette por su notable labor en cancha, otros jugadores como Orlando Galo y Gerson Torres también han levantado la mano.