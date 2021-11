Torres es figura en el Club Sport Herediano

Redacción – El polémico entrenador nacional, Hernán Medford, afirma que Gerson Torres es el mejor extremo que hay en Costa Rica, gracias a su calidad y talento.

Medford se deshizo en elogios para el volante del Herediano, al cuál admira por sus grandes condiciones dentro de la cancha, que estarán disponibles para La Sele para los cruciales partidos ante Canadá y Honduras del presente mes de noviembre.

Para el Pelícano un mediocampista como Torres siempre debe estar en Selección Nacional, gracias a sus cualidades que le podrían ser muy útil a Luis Fernando Suárez, que le dio la oportunidad para representar al país para estos duelos de vida o muerte.

Incluso, Medford señala que solo Joel Campbell ha marcado la diferencia en la Tricolor, lo cuál le preocupa y espera que Torres no lo decepcione, debido que es increíble que no hay un extremo que desborde rivales dentro del rectángulo de juego.

Además, el timonel tico de 50 años deja claro que Yendrick Ruiz también debía ser convocado, ya que es el goleador del fútbol costarricense con 8 goles, por lo que acusa a Suárez de hacer mala escogencia de jugadores para la Tricolor.

Hernán Medford habló en Teletica Radio y afirma que al entrenador de La Sele le falta conocimiento del jugador tico, por eso cuestiona la forma como elige sus convocatorias.

«Solo ha habido un jugador que ha hecho la diferencia, que ha estado lesionado y tal no ha podido jugar como lo es Joel Campbell, pero hoy nosotros no tenemos un extremo que desborde, es increíble y cuando saque las estadísticas vea cuántos centros hicieron los extremos, es increíble que no tengamos y centro delanteros tampoco han andado.

Me es raro que un goleador como Yendrick Ruiz no esté convocado siendo el goleador del campeonato, entonces para mí es de escogencia. Por ejemplo, Gerson Torres es el mejor extremo que hay en Costa Rica por su talento, no ha estado convocado y no ha jugado. Hasta ahora lo convocaron.

Entonces a veces es porque faltan jugadores con características y también pasa por la escogencia de los jugadores, porque la vez pasada escogieron a Bolaños y Saborío los llevó más por presión y no están en la convocatoria, Suárez los llevó para que solo jugaran cinco minutos. Al técnico le falta conocimiento del futbolista tico, es muy pasivo y al costarricense hay que estarlo inyectando desde afuera», afirmó Medford en Teletica Radio.

Torres es uno de los 6 jugadores del Team convocados a la Tricolor. Los otros son Orlando Galo, Keysher Fuller, José Guillermo Ortiz, Jewison Bennette y Yeltsin Tejeda.