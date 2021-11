Andrés Jara milita en Municipal Liberia de la segunda división

Redacción – El hijo del ex-futbolista nacional, Geovanny Jara, cuenta la verdad sobre supuesto amorío de su papá en el Mundial de Italia 1990.

Aunque ya pasaron 31 años del histórico verano italiano, que fue la primera justa mundialista de Costa Rica, quedaron muchas intimidades en el plantel comandado por el histórico timonel serbio, Velibor «Bora» Milutinović.

La Tricolor hizo historia en esa justa universal, ya que a pesar de contar con pocos recursos logró avanzar de fase de grupos cayendo ante Brasil, pero sorprendiendo con triunfos ante Suecia y Escocia. En octavos de final cayeron goleados ante Checoslovaquia.

Pero detrás de ese éxito deportivo existen varias leyendas urbanas, tal es el caso de Geovanny Jara y Miguel Davis, que son mostrados en la película Italia 90 como futbolistas que no supieron aprovechar esa vitrina en la Copa del Mundo.

En el caso de Jara se dice que el seleccionado tuvo un amorío con una hija de los dueños del hotel donde se hospedó La Sele. Lo cuál es desmentido por Andrés Jara, hijo de Geovanny y actual jugador del Municipal Liberia de Liga de Ascenso.

Según Andrés, su padre se molestó por como lo mostraron en la película del mundial, ya que no le preguntaron a él directamente, ya que Geovanny si es cierto que conoció a la hija y un directivo lo vio, el cuál le dijo que conversara con «Bora».

Geovanny le contó al timonel patrio de aquel mundial y él le dejó saber que perdió la oportunidad de su vida, lo cuál dejó marcado para siempre a Jara, que fue llamado a la justa universal con solo seis meses en la primera división con Herediano.

Andrés Jara habló con AMPrensa.com y contó la verdad de lo sucedido con su papá, con quién en la familia evitan tocarle el tema de lo sucedido hace más de tres décadas.

«Mucha gente se deja llevar por la película de Italia 1990 y de hecho, cuando en la familia vimos la película, mi papá salió enojado porque muchas cosas no se las preguntaron a él, eso de que conoció a la hija de los dueños del hotel si es cierto, un directivo lo vio y le dijo vaya donde Bora Milutinovic antes de que le digan. Bora no sabía y mi papá le dijo, entonces el técnico le comentó: «Te has perdido la oportunidad de tu vida».

Mi papá sufrió mucho y lo marcó demasiado, siento que le comentan eso y siento que él llora. A él lo marcó mucho, porque en el avión cuando iban para Italia, Bora le dijo al oído que iba jugar en el mundial. Ese mundial fue en junio y mi papá debutó en enero, mi papá eran seis meses en primera fue al mundial. A mí papá tratamos de no recordarle nunca esas cosas, es algo que casi nunca tocamos en la familia», afirmó Andrés Jara a AMPrensa.com.

Cabe recordar, que Geovanny Jara es hermano de Claudio Jara, que fue fundamental en el esquema de la Tricolor en el Mundial de Italia 1990.