Deja en claro que tiene un gran respeto por el Herediano y el torneo que han realizado

Redacción- Iñaki Alonso deja en claro que sus aspiraciones en el actual Apertura 2021 no son menos que obtener el título de campeón.

Así lo comentó el técnico español en conferencia de presa luego de que Saprissa fuera derrotado por Guanacasteca en el cierre de la primera fase.

Resultado que los terminó colocando en el cuarto puesto de la clasificación, por lo que ahora en la segunda ronda deberá medir fuerzas ante el Herediano.

Equipo al que dice respetar mucho por la gran campaña que han realizado desde la llegada de Jeaustin Campos a sus filas.

Pero el timonel español es ambicioso y quiere conseguir la estrella 37 del Monstruo el próximo mes de diciembre, pese a que su llegada al club se tan solo hace unas semanas.

«Yo no es que sienta ni la presión, ni siento el proceso, yo me siento ganador y yo lógicamente quiero ganar, quiero sacar el campeonato, sabiendo de la dificultad pero es lo que me gusta y lo que me encanta».

«Herediano está claro, es el equipo menos goleado, es un equipo muy bien trabajado tácticamente por Jeaustin Campos, no voy a descubrir yo eso, por eso ha quedado líder y ante eso yo poco puedo decir, que es una motivación extra».

«Cuando me fichó Ángel unas cuantas semanas Saprissa yo venía para eso, para primero meternos dentro y luego jugar semifinales y ojalá que esa gran final», comentó el ibérico.