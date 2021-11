Alonso llega con gran motivación al mando del Saprissa

Redacción – Para el nuevo entrenador español del Monstruo, Iñaki Alonso, se considera como un técnico ganador a lo largo de su carrera en los banquillos y por eso buscará pasar esa mentalidad ganadora al plantel del Deportivo Saprissa.

Alonso llega con gran ilusión al plantel morado, con el cuál firmó un contrato hasta mayo del 2022, donde tiene la misión de llevar su estilo europeo a las practicas y partidos donde se presente la institución más ganadora de Centroamérica.

Aunque su ligamen es de poco tiempo, el timonel ibérico espera quedarse muchos años en el Monstruo, ya que Ángel Catalina y Juan Carlos Rojas le han dejado saber que el proyecto con él al mando será por mucho tiempo.

Por ello, Iñaki que se hizo famoso en España al eliminar al Real Madrid a doble eliminatoria en la Copa del Rey con el Club Real Unión en el año 2008. Desde ahí, se hizo un nombre en su nación, que tras 13 años de esa hazaña comanda al Monstruo.

Ese hito refleja la mentalidad ganadora de Alonso, que asegura antes de llegar a Tibás pasó viendo gran cantidad de partidos del Saprissa, con el fin de conocer más profundo su plantel y así inculcar su estilo de juego ganador.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y dice que le gustaría ver su labor en los entrenamientos calcado en la cancha, por lo que buscará ser protagonista con Saprissa.

«Puedo decir lo que he sido es historia, esas eliminatorias ante el Real Madrid tan famosas, yo me considero un técnico ganador y me gusta ganar, me gusta que mis equipos sean competitivos y me gusta ver lo que trabajo se vea en el campo, esos matices que podamos aportar esta semana hablará bien de lo que hemos hecho, si luego lo vemos en el campo.

Me gustaría permanecer muchos años en Costa Rica, el proyecto no solo es el resultado del fin de semana, a mí lo que me ha transmitido esta entidad, Ángel Catalina y Juan Carlos Rojas, es que hay un proyecto a largo plazo y hay un proyecto de ser mucho más grande, querer revitalizar todo lo que es Saprissa, eso lógicamente me dan ganas de estar y participar, a mí me gusta aportar. Me encanta hacer crecer un proyecto, pero para eso tienes que vivirlo», afirmó Iñaki Alonso.

El timonel de 54 años ya trabaja arduamente con Saprissa, con quiénes debutará oficialmente este próximo sábado 20 de noviembre a las 8:00 pm ante Sporting FC.