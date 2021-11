Redacción – ¿Italia o Portugal? Una de estas potencias europeas quedará fuera del Mundial de Catar 2022, luego de que se diera a conocer el sorteo hecho por FIFA.

Ya están listos los duelos de los equipos que buscan los últimos tres boletos de la UEFA para la Copa del Mundo, el problema es que no podrán estar Italia y Portugal en la justa mundialista ya que se eliminarán en la posible final de repesca.

Los últimos enfrentamientos para confirmar a los 13 invitados se darán en marzo, con 6 duelos semifinales que serán vibrantes, y un duelo que será épica si llegan Portugal e Italia, pues solamente uno podrá llegar a Catar.

CR7 podría no jugar esta Copa del Mundo, la cuál será su última justa. Por lo que será crucial eliminar primero a Turquía para luego pensar en Italia, que en primera instancia deberá lidiar con Macedonia del Norte si quiere enfrentar al Bicho y compañía.

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅

